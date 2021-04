Soñadores esperanzados por aprobaciones de permisos de viaje Advance Parole

Los Ángeles, 31 mar (EFE News).- A poco más de dos meses de que la Administración del presidente Joe Biden comenzara a restaurar algunos beneficios migratorios, jóvenes amparados por DACA y abogados de inmigración reportan que el Gobierno está otorgando más permisos de viaje temporales, que permiten a estos indocumentados viajar fuera del país y regresar sin problemas.

“Cuando recibí la autorización yo no lo podía creer pues han sido casi tres años de continuas negaciones a mi solicitud”, declaró a Efe Mayra Garibo, que recién recibió su permiso para viajar a México.

AÑOS ESPERANDO PARA VIAJAR

La joven mexicana recibió un permiso de viaje conocido como “Advance Parole” que autoriza a los beneficiarios del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), y el Estatus de Protección Temporal (TPS) para que puedan salir del país y reingresen legalmente.

En sus esfuerzos por rescindir DACA,creada por Barack Obama (2009-2017), la Administración de Donald Trump había negado las solicitudes bajo Advance Parole de los “soñadores”.

En enero de 2018, cuando el padre de Garibo murió inesperadamente en un accidente en ese país, loa joven beneficiaria de DACA solicitó la autorización para viajar al entierro.

El permiso le fue negado, lo mismo que otras solicitudes siguientes que Garibo en un esfuerzo incansable por ir a decir un adiós ante la tumba de su padre.

Incluso la mexicana fue la protagonista del documental “Advance Parole”, que en 2018 llamaba la situación “inhumana” que vivían estos jóvenes a los que se les negaba esta oportunidad.

UN CAMBIO DE POLÍTICA

Según señaló la abogada Jéssica Domínguez, especialista en inmigración, la situación actual de estos permisos es completamente diferente con lo que se vivió durante la administración del Presidente Trump.

“En la previa Administración ni siquiera les daban el permiso (de Advanced Parole) y la renovación del DACA sólo era por un año”, resaltó la abogada.

Actualmente, aunque el Servicio de Inmigración y Ciudadanía se tome un tiempo para verificar la información, la mayoría de las peticiones se están aprobando, explicó Domínguez.

“Es como la noche y el día. Estamos hablando de jóvenes (DACA) que antes ni siquiera podían presentar su solicitud y ahora sienten que si cumplen con los requisitos su petición será aprobada. Ahora es posible, antes era imposible”, insiste la jurista.

UN PERMISO PARA DECIR ADIÓS

Garibo y su hermano acaban de recibir el permiso por razones humanitarias lo que les permitirá viajar este viernes a Mazatlán, Sinaloa, para visitar la tumba de su padre y reunirse con sus familiares.

“Cuando murió mi papá yo no pude hacer el duelo completo porque me propuse ir personalmente a despedirme de él y ahora que ya se va a cumplir y voy a cerrar este capítulo no sé cómo voy a reaccionar”, comentó la soñadora.

La soñadora Karina Ruiz de Díaz logró viajar a Ciudad de México para repatriar los restos de su padre que falleció por la covid-19 en enero pasado.

Ruiz que dirige el Arizona Dream Act Coalition asegura a Efe que en la anterior administración fueron muchos los afectados por la prohibición de estos viajes.

“Me siento muy bendecida por tener ese privilegio que otros inmigrantes no tuvieron a tiempo”.

Elsa Osorio, una activista latina que lleva 21 años viviendo indocumentada en los Estados Unidos y tiene dos hijas ciudadanas y otro beneficiario de DACA, quisiera tener una oportunidad como esta.

“Mi papá falleció el 27 noviembre 2020 y no pude ir a verlo ni a despedirme de él. Sólo pude asistir a su sepelio a través de una videollamada”, explicó Osorio a Efe.

No obstante, su hija mayor utilizó el permiso para viajar fuera del país y luego de reingresar legalmente pudo presentar y completar una solicitud para obtener su residencia permanente.

EL "ADVANCE PAROLE" UN EMPUJÓN A LA LEGALIZACIÓN

El abogado Fernando Romo explicó a Efe que el ingreso legal del país de estos inmigrantes bajo un Advance Parole permite allanar su camino a legalizarse.

“Al ingresar legalmente ya pueden seguir, si son elegibles, peticiones de residencia. Por ejemplo si están casados con un ciudadano o tienen otra petición pendiente”, ahonda Romo.

"Es una muy buena oportunidad y estamos complacidos que las autoridades de inmigración se muestren más sensibles a estos casos humanitarios". concluye.