Expresidente George W. Bush lamenta no haber promulgado la reforma migratoria

Washington, 14 abr (EFE News).- El expresidente George W. Bush asegura que una de las decepciones mayores en su administración entre 2001 y 2009 fue que no logró la reforma integral del sistema de inmigración que había prometido en campaña electoral.

En una entrevista con la cadena CBS, que se difundirá íntegra el próximo 18 de abril, Bush dijo que desde entonces nada se ha hecho en materia migratoria más que "un montón de decretos, pero todo lo que eso significa es que el Congreso no cumple con su tarea".

"Yo hice campaña por la reforma migratoria", recordó Bush, de 74 años de edad. "Dejé muy claro a los votantes que esto era algo que yo tenía intención de realizar".

En una conversación a mediados de marzo con el diario Texas Tribune, Bush dijo que Estados Unidos necesita abrir una senda hacia la ciudadanía que saque a los inmigrantes indocumentados de las sombras en que viven.

El 20 de abril saldrá a la venta el libro de Bush titulado "Out of Many, One" que comprende las historias de inmigrantes en Estados Unidos.

La última reforma del sistema de inmigración ocurrió en 1986, durante la presidencia del republicano Ronald Reagan, y el asunto ha ido agravándose desde entonces con la presencia ahora de unos 11 millones de indocumentados y cientos de miles de migrantes que llegan cada año a la frontera y son rechazados.

El libro, según la promoción, incluye los retratos a todo color de 43 hombres y mujeres que migraron a Estados Unidos desde 35 países en casi cada región del mundo, y "las historias conmovedoras de cómo todos ellos persiguen el sueño estadounidense".