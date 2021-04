Gobernador de Arizona declara emergencia y envía Guardia Nacional a frontera

Los Ángeles, 20 abr (EFE News).- El gobernador de Arizona, Doug Ducey, emitió este martes una Declaración de Emergencia por la que desplegará elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur del estado para apoyar los esfuerzos de las autoridades locales ante la abrumadora llegada de familias y niños no acompañados al país.

La declaración permitirá que el estado pueda asignar hasta 25 millones de dólares para financiar el traslado de los soldados, explicó el gobernador en un comunicado.

Ducey se despachó contra el presidente Joe Biden y su política de inmigración, a la que achaca el aumento en las cifras de migrantes llegando a la frontera de forma indocumentada, justificando así su decisión.

"Es evidente que Arizona necesita a la Guardia Nacional, y la Casa Blanca lo sabe. Sin embargo, hasta el día de hoy no ha habido ninguna acción por parte de esta Administración y no parece que vayan a actuar en ningún momento pronto. Si esta Administración no va a hacer nada, lo haremos nosotros”, sostuvo el gobernador.

El republicano ha sido un duro crítico del Gobierno del presidente Joe Biden sobre el manejo de la frontera. En marzo pasado dijo que el nombramiento de la vicepresidenta Kamala Harris para enfrentar la crisis migratoria demostraba que al mandatario demócrata "no le importa" lo que pasa en la frontera sur.

Añadió que Biden ha "trivializado completamente este problema" al poner a alguien más al frente, demostrando así -en su opinión- que "simplemente no le importa".

En este sentido el alguacil del condado de Cochise, Mark Dannels, opinó en un comunicado este martes que "las acciones del Gobierno federal han hecho que la frontera sea menos segura".

“Esto amenaza la seguridad de nuestras comunidades y la aplicación de la ley”, añadió.

Por su parte el jefe del Departamento del Alguacil de Yuma, Leon Wilmot, advirtió que "la crisis en la frontera es grave y no se puede tomar a la ligera”.

Ducey visitará el condado de Yuma este miércoles 21 de abril para ver sobre el terreno la situación y hablar con los líderes comunitarios y las autoridades locales.

En el comunicado enviado por el gobernador no se especificó la fecha y cuántos soldados de la Guardia Nacional serán desplegados en la frontera.

En marzo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detuvo a más de 170.000 inmigrantes en la frontera. Casi 19.000 de esas detenciones fueron niños no acompañados.