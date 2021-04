Los indocumentados usan trenes cada vez más para ingresar a EEUU desde México

Los Ángeles, 26 abr (EFE News).- Los inmigrantes indocumentados están utilizando cada vez más el sistema ferroviario que transporta mercancía entre México y Estados Unidos para ingresar al país, indicó este lunes la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Al menos 292 indocumentados han sido descubiertos en los vagones de trenes en los dos cruces ferroviarios que transportan mercancía entre Ciudad Juárez, México, y El Paso, Texas, desde el comienzo del presente año fiscal, que se inició el 1 de octubre de 2020, advirtió CBP en un comunicado.

La agencia resaltó que esta cifra representa un aumento de más de 60 % respecto al mismo período del año fiscal anterior.

También subrayó que en todo el año fiscal 2019 solo 50 extranjeros fueron detenidos ingresando a Estados Unidos escondidos en los trenes en este sector.

El director de Operaciones de Campo de CBP en El Paso, Héctor Mancha, advirtió sobre el “peligro” de esta práctica y alentó a los inmigrantes a “reconsiderar” esta forma para ingresar al país.

“La gente se sube a los vagones y se esconde en lugares que no están diseñados para albergar a los seres humanos. Afortunadamente, todavía no tenemos que encontrarnos con alguien que haya sido mutilado al intentar esto, pero me temo que en algún momento lo haremos”, alertó.

El intercambio ferroviario entre las dos naciones ocurre generalmente entre la medianoche y las seis de la mañana para no afectar el tránsito de El Paso y Ciudad Juárez, lo que según CBP hace que esta sea una práctica más peligrosa.

"El potencial de un paso en falso es mayor cuando está oscuro y la visibilidad es limitada", resaltó Mancha.

Los vagones son examinados por oficiales de CBP en ambos lados del puente internacional Paso del Norte, justo al sur del centro de El Paso.

Para las inspecciones la CBP utiliza tecnología de rayos X pero los agentes también cuentan con apoyo de perros entrenados que inspeccionan unos 6.500 vagones de tren, que ingresan a El Paso desde México mensualmente.

Durante estas inspecciones se han encontrado migrantes sobre los vagones, asidos a los ejes del tren, y dentro de vehículos nuevos que son transportados a través de la frontera, entre otros sitios, detalló CBP.

La mayoría de inmigrantes hallados son oriundos de México y Centroamérica.

Mancha subrayó que la CBP permanece vigilante en sus esfuerzos por detener esta práctica, y también está en comunicación regular con las compañías ferroviarias y las autoridades mexicanas.

Sin embargo, añadió que “pese a nuestros mejores esfuerzos, no parece estar desacelerándose esta práctica”.