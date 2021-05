Nueva Jersey anuncia ayuda de 40 millones que beneficiará a indocumentados

Nueva York, 7 may (EFE News).- El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, anunció este viernes que asignará 40 millones de dólares de fondos federales para los excluidos del estímulo económico y que beneficiará a indocumentados que pagan sus impuestos y a otros que fueron dejados fuera del plan para afectados por la covid.

El Fondo de Excluidos de Nueva Jersey, de los que el gobernador puede disponer cómo se usan, entregará sólo una vez un máximo de 2.000 dólares para hogares con ingresos de hasta 55.000 dólares al año y que puedan demostrar que han sufrido dificultades económicas debido a la pandemia, indicó el gobierno estatal en un comunicado.

Organizaciones proinmigrantes afirmaron que esa cantidad no es suficiente para satisfacer las necesidades de las comunidades que afrontaron la crisis durante la pandemia y que por su estatus legal fueron excluidas de la ayuda federal aprobada por el Congreso.

A mediados del pasado mes de abril, representantes del gobernador Murphy dijeron que éste evaluaba otorgar 40 millones de dólares en ayuda para los excluidos del estímulo económico, idea que fue rechazado en ese momento por los grupos proinmigrantes, que reclamaban el pago de los 2.000 dólares pero además 600 dólares semanales.

De acuerdo con los activistas, la propuesta era insuficiente para los 460.000 indocumentados que se estima viven en Nueva Jersey y aportan millones a la economía estatal, y de hecho decretaron una huelga de hambre que se extendió durante 24 días.

De acuerdo con la organización Se Hace Camino, el anuncio de hoy de Murphy es resultado de esa huelga de hambre y de las acciones de la comunidad inmigrante, pero es insuficiente.

"Los 40 millones de dólares sólo llegarán a una fracción de la población de trabajadores excluidos y sus familias, y no es suficiente para satisfacer la vasta y desesperada necesidad", indicó la organización en un comunicado.

"Demasiados trabajadores y sus familias seguirán pasando hambre. Esperamos trabajar con el gobernador Murphy y la legislatura estatal para aumentar los fondos para brindar la recuperación que tanto necesitamos y merecemos", añadió.

De acuerdo con un estudio de Se Hace Camino, los inmigrantes en Nueva Jersey aportan 600 millones de dólares en impuestos estatales y locales, y han contribuido con 1.000 millones de dólares al desempleo estatal en la última década.

El estudio destacó además que el 6,5 % de la fuerza laboral de Nueva Jersey es indocumentada y que hay más de 209.000 trabajadores esenciales sin estatus legal.

La New Jersey Alliance for Immigrant Justice señaló por su parte que la ayuda no es suficiente y destacó que durante más de un año, cientos de miles de miembros de la comunidad inmigrante arriesgaron sus vidas sin ayuda financiera del gobierno federal o estatal.

"El anuncio representa un primer paso desde hace mucho tiempo para brindar apoyo a las comunidades excluidas pero el camino hacia un alivio real que satisfaga la necesidad y el impacto de la pandemia aún está muy lejos", afirmó Sarah Fajardo, directora de Política de la Unión de Libertades Civiles en Nueva Jersey.

El programa de asistencia por la covid comenzará a aceptar solicitudes en los próximos meses, de acuerdo con la oficina del gobernador.