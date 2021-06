Informe expone falta de supervisión del ICE en Centro de Detención de Irwin

Los Ángeles, 3 jun (EFE News).- El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) no supervisó adecuadamente los protocolos de consentimiento utilizados por un médico para realizar cirugías ginecológicas, incluyendo esterilizaciones, a migrantes recluidas en el centro de detención del condado de Irwin, en Georgia, revela un informe publicado este jueves.

La información obtenida a través de la Ley de Libertad de Información (FOIA) confirma problemas de larga data en el Centro de Detención de Irwin (ICDC), que está en el ojo del huracán tras las acusaciones hechas contra un médico de realizar procedimientos ginecológicos a docenas de migrantes sin su consentimiento.

El escándalo incluso hizo que el Gobierno del presidente Joe Biden ordenara hace dos semanas el cierre del lugar, operado por la corporación penitenciaria privada LaSalle Corrections desde 2011.

Al menos se han documentado 57 casos de mujeres que supuestamente fueron víctimas de estos procedimientos en ICDC, según datos del Congreso.

El informe revelado hoy describe una serie de fallas de supervisión del ICE, entre las que se destaca la falta de seguimiento de los protocolos de consentimiento de las pacientes que los médicos deben utilizar, la carencia de servicios de traducción y la falta de personal médico que hable español, entre otras.

Varios correos electrónicos develados por la investigación sugieren un enfoque de no intervención por parte del ICE en el que “no rastrea, no monitorea ni audita si proveedores médicos externos obtuvieron el consentimiento informado de las personas detenidas en el ICDC”, detallan en un comunicado las organizaciones Responsibility and Ethics in Washington (CREW), The National Immigration Project y Project South, que realizaron el informe.

La investigación también halló un historial de quejas presentadas ante el ICE por el consulado mexicano y defensores, con denuncias de abuso y negligencia en ICDC que se remontan a 2018.

Las denuncias incluyeron “abuso verbal y discriminación continua” por parte del personal de ICDC, servir alimentos en descomposición, condiciones antihigiénicas en las duchas, pasillos y comedores, e infestación de insectos tanto en la comida como en las áreas comunes, entre otras.

“Con varias investigaciones federales en curso, el Gobierno debe examinar a fondo también las fallas de supervisión sistémicas por parte del ICE en este centro y en todos los demás centros de detención en todo el país”, dijo el presidente de CREW, Noah Bookbinder.

Por su parte Sirine Shebaya, directora de the National Immigration Project, advirtió que espera que la Administración Biden vea “este informe como una prueba más de que el sistema de detención de inmigrantes de Estados Unidos es inherentemente abusivo y tiene fallas irreparables”.