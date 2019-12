Gobernador neoyorquino califica de terrorismo doméstico el ataque antisemita

Nueva York, 29 dic (EFE News).- El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, calificó este domingo como "terrorismo doméstico" el apuñalamiento de cinco personas, que resultaron heridas, en la casa de un rabino en la noche del sábado en la localidad de Ramapo, el último en una serie de ataques antisemitas perpetrados este mes en ese estado.

"Hay que cambiar las leyes para llamar a esto por su nombre: es terrorismo doméstico", dijo este domingo Cuomo en una rueda de prensa ofrecida en Ramapo pocas horas después del incidente, ocurrido sobre las 22.00 hora local (03.00 GMT del domingo).

"Son gente que quiere dañar en masa, (...) generar miedo basándose en la raza, el color y el credo de la gente. Esa es la definición de terrorismo", insistió el gobernador, a la vez que señaló que "solo porque (los agresores) no vienen de otro país no significa que no sea terrorismo".

Además, subrayó que el suceso del sábado no es una "situación aislada", y concretó que se han producido un total de 13 ataques antisemitas desde el pasado 8 de diciembre por todo el estado de Nueva York.

Afirmó asimismo que los incidentes de odio se producen en la región constantemente: "Hemos visto incidentes de odio por todo el estado contra la comunidad LGTB, los afroamericanos, los latinos... Y no sólo en el estado de Nueva York, sino en toda la nación".

"Si alguien piensa que no está pasando algo venenoso en este país, es que se está negando a aceptar (la realidad)", agregó el político, que describió estas "acciones hostiles" como un "cáncer estadounidense".

Por ello, anunció que quiere que el estado de Nueva York sea el primero en tener leyes para luchar contra el terrorismo doméstico.

Por su parte, el jefe de la Policía de Ramapo, Brad Weidel, señaló que el autor de los hechos, que fue detenido poco después del apuñalamiento dado que testigos presenciales pudieron apuntar la matrícula del coche en el que huyó, se encuentra en las dependencias policiales y está acusado de intento de asesinato y de robo.

Afirmó, además, que siguen investigando los detalles del suceso, y que dos de los cinco heridos permanecen hospitalizados.

El ataque ocurrió en el barrio de Monsey de la localidad de Ramapo, unos 30 kilómetros al noroeste de la ciudad de Nueva York, cuando un hombre apuñaló a cinco personas, a una de ellas hasta seis veces, tras irrumpir en la casa donde se celebraba un acto religioso por la celebración de Hanukkah, informó el Consejo Ortodoxo de Asuntos Públicos Judíos (OJPAC).

De acuerdo con las primeras informaciones, el atacante, cuya identidad aun no se ha hecho pública y que nunca había sido detenido con anterioridad, actuó solo.

Este mismo mes, cinco personas fueron asesinadas en un ataque antisemita perpetrado por dos asaltantes en un supermercado kósher en Jersey City, en el vecino estado de Nueva Jersey, en el que murieron dos personas judías.

Además, esta semana se han producido en la ciudad de Nueva York al menos ocho ataques antisemitas en los que mujeres, hombres y niños judíos han sido golpeados e insultados.

Por ello, este viernes el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció una mayor presencia policial en barrios judíos de la ciudad, y señaló que "cualquier persona que aterrorice a la comunidad judía se enfrentará a la justicia".