Adele, Harry Styles y James Corden disfrutan de sus vacaciones en el Caribe

San Juan, 5 ene (EFE).- Los artistas británicos Harry Styles, Adele y James Corden fueron captados este fin de semana disfrutando de sus vacaciones en varias islas del Caribe, en donde dejaron, además, una propina de 2.020 dólares al camarero que les atendió el sábado en un restaurante de la isla de Anguila.

El mesero, quien se hace llamar "moroccanpython" en Instagram, colgó en su cuenta de la red social un par de fotos con Styles y Corden, así como el recibo de la venta en el restaurante Caribbean Fish Market que incluyó la propina y un mensaje de Styles que decía: "¡Feliz Año Nuevo!".

"¡Gran noche con @j_corden @harrystyles! ¡Salud!", agregó el camarero en una de las imágenes.

En la segunda foto, el hombre se cuestiona si Styles "puede ser la mejor persona que exista", mientras que de Corden menciona que hizo un "photobombing", que consiste en salir en la fotografías ajenas, pero de forma deliberada.

Styles, Corden y Adele también fueron avistados este fin de semana disfrutando de su tiempo libre en Santo Tomás, en las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

En varias instantáneas publicadas el sábado por medios locales y fanáticos en Twitter, Adele, de 31 años, se ve sonriendo y con una estilizada figura que ha sorprendido a sus fans, incluso generando algunas críticas sobre su estado de salud, mientras corre hacia la orilla de una playa de la isla caribeña.

El avistamiento de Styles con Adele ha provocado intriga entre sus seguidores, al cuestionarse si su andanza en el Caribe significará alguna colaboración entre ambos, solo un par de semanas después de que el cantante haya revelado un nuevo disco titulado "Fine Line".

Styles ha dicho en varias ocasiones que posee una relación cercana con Adele. En una entrevista en 2017 con la BBC Radio, dijo que esta le había entregado una copia de su disco "21" cuando alcanzó dicha edad.

En ese momento, la estrella le dijo a Styles: "yo hice cosas muy interesantes cuando tenía 21. Buena suerte".

Por el momento, Adele Laurie Blue Adkins -nombre verdadero de la artista- cuenta con tres producciones discográficas: "19" (2008), "21" (2011) y "25" (2015), si bien fuentes le han dicho a publicaciones como People que la cantante está lista para lanzar su nueva música en "poco tiempo".

Adele, natural del barrio de Tottenham, en el norte de Londres, se dio a conocer con su álbum debut, "19", en 2008, con el que llegó a lo más alto de las listas de los más vendidos con temas como "Chasing Pavements" y "Hometown Glory".

El segundo trabajo, en 2011, "21" logró aún más éxitos para la cantante inglesa, gracias a sencillos como "Someone Like You", "Rolling In The Deep" y "Rumour Has It".

Ese álbum llegó a ser número uno en 30 países, entre ellos EE.UU. y el Reino Unido.

Su tercer trabajo fue "25", que salió al mercado en 2015, y logró otro gran éxito comercial y de crítica.