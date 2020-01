El Ejército reubicará sus tropas en Irak pero de momento no las retira

Contenido relacionado

Jefe del Pentágono: "No hay ninguna decisión de abandonar Irak"

Washington, 6 ene (EFE News).- El secretario de Defensa, Mark Esper, aseguró hoy que "no hay ninguna decisión de abandonar Irak", tras el anuncio de que se reubicarán las tropas estadounidenses en el territorio iraquí.

"No hay ninguna decisión de abandonar Irak", afirmó Esper en una comparecencia no anunciada con los periodistas en el Pentágono, minutos después de que se conociese una carta enviada por el Ejército al Ministerio de Defensa iraquí en la que se apuntaba el movimiento de tropas, sin aclarar si se trataba o no de un repliegue.