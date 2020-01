Las pirámides mexicanas de Teotihuacan sede del Festival Caminante

México, 7 ene (EFE).- Bajo la mirada de las pirámides de Teotihuacan, en el la ciudad prehispánica homónima situada al norte de la capital mexicana, tendrá lugar la segunda edición del Festival Caminante, que se desarrollará el 15 de febrero.

En el evento participarán más de una veintena de bandas emblemáticas enmarcadas en "diversas vertientes del rock", según informaron los organizadores.

Entre los artistas confirmados se encuentran "Estrambóticos", "Grupo Marrano", "Los Victorios", "Liran Roll", "Silverio", "Out of Control Army and the Spooky Ska Orchestra" o la "Royal Club".

También se acercarán hasta la iniciativa otras bandas de primer nivel, como "Big Javy y los Tenampa", "Iguana Reggae", "Heavy Nopal", "Ganja", "Chingadazo de Kung Fu", "Sonido La Changa" o "Los Gatos Rockabilly".

Incluso, grupos como "Sonora de Yegar", "Seguimos Perdiendo", "Sonora Dinamita", "La Sexta Vocal", "Girls Go Ska", "Digital Charanga", "Jetiz" o "Harrison Ford y The Real Hep Cats" han querido tocar en este evento.

Entre los artistas estrella están "Los estrambóticos", una banda con más de 25 años de experiencia a sus espaldas que "en este concierto darán un gran repaso de su carrera", aseguraron los organizadores del certamen.

Un grupo del que también se podrá disfrutar en la cita será Liran Roll, quienes están festejando sus 28 años.

Se trata de un conjunto "versátil, con ese sello latino que se va haciendo más propio, por lo que se ha convertido en un rock propio y original", explicaron los impulsores del festival.

Otro de los participantes es "Out Of Control Army", que se han posicionado como "la banda más revolucionaria del ska". "Su empuje es al mismo tiempo una motivación de vida, que ha llevado a Deals, el titular del grupo, a creer que se puede hacer mucho aún por el género en México y luchar por ello", indican los organizadores del festival.

Todo ello tendrá lugar en un marco inigualable, en el entorno de la ciudad prehispánica de Teotihuacan, una urbe que tuvo su apogeo entre los siglos III y VII d. C., en la que destaca su complejo de pirámides, y que se encuentra declarada como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1987.