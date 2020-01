Los "Sueños Postergados" de los niños migrantes que llegan a EE.UU.

Fotografía cedida por la organización "The Immigrant Story" de Iván Hernández, un soñador de 27 años, protegido por la Ley de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que llegó a EE.UU. desde México con su familia cuando solo tenía once años. EFE/The Immigrant Story/Sankar Raman /SÓLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/NO ARCHIVO

Fotografía cedida por la organización "The Immigrant Story" del trabajo del fotógrafo Jim Lommasson titulado "What We Carried” ("Lo que llevamos"), que muestra la camiseta con la Virgen de Guadalupe estampada que Iván Hernández, un soñador de 27 años protegido por la Ley de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que llegó a EE.UU. desde México con su familia cuando solo tenía once años, llevó puesta en su trayecto desde México en busca de su padre en Estados Unidos. EFE/The Immigrant Story/Jim Lommasson/SÓLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/NO ARCHIVO