El corredor de la muerte, donde las mujeres son menos y nadie reclama ser más

Combo de seis fotografías cedidas por el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR) donde aparecen las latinas sentenciadas a pena de muerte (arriba) Dora Buenrostro (i), Angelina Rodríguez (c), María Alfaro (d), (abajo) Belinda Magana (i), Verónica Gonzales (c) y Socorro Caro (d), todas ellas en cárceles de California, un estado donde está en vigor una moratoria de las ejecuciones. EFE/ CDCR /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS