Cantantes y deportistas piden la dimisión de la gobernadora de Puerto Rico

San Juan, 23 ene (EFE News).- Cantantes y deportistas encabezaron este jueves una marcha que pidió la dimisión de la gobernadora de Puerto Rico por cómo gestionó la atención a los damnificados de los terremotos de la últimas semanas, tras salir a la luz que no se repartieron víveres disponibles en las áreas afectadas.

El intérprete de música urbana René Pérez, conocido artísticamente como Residente, y el jugador de béisbol de los Cardinals de San Luis Yadier Molina fueron los convocantes de una marcha ante la sede del Ejecutivo para pedir que Wanda Vázquez dejara el cargo por la que entienden una gestión negligente de la crisis de los sismos.

La manifestación se vio muy deslucida por una tarde en San Juan en la que cayeron ríos de lluvia sobre los manifestantes que, no obstante, mantuvieron el tipo ante la inclemencia que les vino encima.

Aunque era inevitable no comparar la marcha de hoy con las del verano de 2019 que supusieron la salida de Ricardo Rosselló como jefe del Ejecutivo, la situación es ahora muy distinta a la de entonces, cuando salió a luz un "chat" en el que el edn aquella época gobernador y diez de sus principales colaboradores se dedicaban a insultar y criticar a todo tipo de personas y colectivos.

Analistas locales recuerdan que entonces el gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Legislativo, controlado por esa formación, dieron el visto bueno a la destitución de Rosselló, algo que no ocurre en estos momentos con Vázquez.

Además, si Vázquez saliera del cargo el orden jerárquico haría que el puesto de gobernador terminara en personas de perfil muy bajo, lo que hace difícil que puedan volverse a producir situaciones como las del verano de 2019.

Los manifestantes no tenían en mente ese tipo de análisis y marcharon desde el Capitolio hacia La Fortaleza, la residencia del gobernador y sede del Ejecutivo, repitiendo frases en contra de Vázquez y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, a quien también culpan de la mala gestión ante la crisis desatada tras los terremotos que sacudieron la isla desde el 28 de diciembre.

Los convocantes acusan a los dos dirigentes gubernamentales de mala gestión en la crisis de los terremotos y de saber de la existencia de suministros que no se repartieron entre los damnificados.

Piden responsabilidades a Vázquez y Rivera Schatz por el hallazgo de un almacén de víveres localizado en la ciudad de Ponce, cuyos recursos, no se sabe bien por qué, no fueron utilizados para dar asistencia a los cerca de 4.000 damnificados por los terremotos que sacudieron la isla desde el pasado 28 de diciembre.

La manifestación de hoy no registró escenas de violencia, aunque el dispositivo policial se mantendrá hasta que los últimos manifestantes abandone la zona.

Junto a los manifestantes congregados se pudo ver a representantes de la Unión General de Trabajadores (UGT), el Sindicato de Puertorriqueño de Trabajadores (SPT) y la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), entre otros.

La mediática alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, apoyó a través de un comunicado la manifestación convocada para pedir la salida de la gobernadora de la isla y del presidente del Senado por su gestión de la crisis de los terremotos.

"Si hay algo que nuestro país no tolera más es el abuso. Los huracanes Irma y María dejaron un saldo de más de 3.000 compatriotas muertos por la burocracia y la ineficacia de un Gobierno federal que no supo manejar la emergencia y un Gobierno local que no tuvo la valentía de reclamarle para defender a nuestra gente", subrayó Cruz en un comunicado.

Vázquez dijo por su parte que en su opinión no es necesario adelantar las elecciones, tal y como reclaman lo críticos de su gestión de la crisis de los terremotos.