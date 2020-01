Defienden en Davos a los hispanos como la mejor estrategia de crecimiento

Davos (Suiza), 24 ene (EFE).- Los hispanos representan "la mejor estrategia de crecimiento" para las empresas globales, no solo estadounidenses, en opinión de la creadora de la fundación 'We are all human', Claudia Romo Edelman.

"Si tú eres una empresa japonesa y tienes que decidir tu estrategia global, te conviene mucho más invertir en los hispanos que invertir en Europa", declara a Efe esta mexicano-suiza, promotora de la integración de la comunidad latina en EE.UU. y con una amplia trayectoria diplomática en instituciones internacionales.

Por segundo año consecutivo, Romo Edelman ha traído al Foro Económico Mundial (WEF, en inglés) en Davos el mensaje de que los hispanos representan el futuro, también para las empresas globales.

Los hispanos en EE.UU., recuerda, son 60 millones, suponen el 18% de la población y el 12% del PIB, esto es, 2,3 billones (millón de millones) de dólares.

"Si lo pones junto es el octavo país del mundo, más que Italia y que otros muchos países. Si eres una empresa japonesa, invertir en nosotros es una estrategia de crecimiento muy efectiva", afirma.

Desde que puso en marcha hace un año su iniciativa "Promesa hispana", un manifiesto por el que las empresas se comprometen voluntariamente a promover la incorporación de trabajadores de origen hispano a sus plantillas, más de 150 compañías han firmado el manifiesto.

Aparte del compromiso de contratar hispanos -"eso quiere decir, explica, 'no vayas solamente a las universidades donde están los ricos americanos, ve a las universidades donde están las concentraciones altas de hispanos'- las empresas también se comprometen a facilitar su promoción interna; a retener a los que muestran talento, creando "ambientes inclusivos"; y a "celebrar lo hispano", hablando de ello de forma positiva.

Y avisa: "somos el 18% de la población y queremos tener el 18% de los puestos (de responsabilidad) en las corporaciones de EE.UU. de aquí a 2050".

Según Romo Edelman, hoy el 76% de los hispanos que trabajan sienten que tienen que ocultar su origen dentro del trabajo.

"Si eres Jorge, te dices: 'yo soy George', y eso trae un problema, porque los hispanos no pueden ser ellos mismos y en cuanto tienen una oportunidad se van del trabajo".

Considera "todo un éxito" que 150 corporaciones, entre las más grandes, como Microsoft o Unilever, se hayan comprometido ya a decir "yo quiero ser una empresa amigable para los hispanos que viven en EE.UU., yo quiero contratar, yo quiero seguir educándolos'.

Por primera vez, además, Romo Edelman ha traído a Davos una delegación de cinco hispanos, líderes en sectores como la ingeniería, la tecnología o los recursos humanos, para que se reúnan con los participantes en estas conferencias que reúnen a la elite política y empresarial.

"Es muy importante para el hombre de Davos, para el 'decision maker' que está aquí, saber que nosotros no somos criminales, ponerle una cara de líder, y que entendamos que el crecimiento de cualquier empresa, tanto a nivel empleado como consumidor, depende de estos hispanos", explica.

El objetivo de Romo Edelman es que se sumen a su Promesa Hispana todas las empresas del ranking Fortune 500.

"Para nosotros -añade- el éxito será tener una sesión dentro del WEF del año 2021, tener a 300 empresas que hayan firmado la Promesa para el año entrante, tener una delegación de 15 ó 20 hispanos que puedan estar aquí, y poder empezar a tener ejemplos de éxito directamente en empresas que han contratado hispanos, que han promovido a hispanos".

Anuncia que en marzo lanzará otra campaña para que se produzca un cambio de percepción parecidos sobre los hispanos entre los consumidores estadounidenses.

"Ya no vamos a ser invisibles, ya no vamos a ser vistos negativamente, sino positivamente, porque todos los grandes líderes hispanos están unidos, por primera vez, en un plan común", afirma.

La campaña puede tener un impacto muy importante en un año electoral como éste. "Los hispanos no votan en muchos casos, porque no sienten que su voz vale, porque no se sienten valorados, porque no saben de su poderío".

"Lo que estamos creando es una plataforma que se llamará 'La estrella hispana'" y que permitirá a la comunidad latina hablar de sus contribuciones. "Cuando tú tienes autoestima, cuando tú crees que tu voz vale, es mucho más fácil que la uses".