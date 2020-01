La jueza latin de la Corte Suprema Sonia Sotomayor inspira un libro "puntual"

Miami, 24 ene (EFE News).- Un nuevo libro sobre la trayectoria de la jueza de la Corte Suprema estadounidense Sonia Sotomayor, "Being Brown: Sonia Sotomayor and the Latino Question", sirve para reflexionar sobre un momento "denigrante con los latinos como nunca antes", dijo a Efe el autor, Lázaro Lima.

"El libro es una biografía cultural de los hispanos en Estados Unidos y Sonia, como mayor representante, se presta para este tipo de análisis", ahondó Lima, investigador y profesor del Departamento de Estudios Africanos, Puertorriqueños y Latinos de la universidad pública de Nueva York Hunter College (CUNY).

En un momento en que, según datos que maneja el autor, los latinos representan la minoría étnica más grande de la nación, con 59,5 millones de personas, "no estamos representados, salvo excepciones como la de Sotomayor, y somos más que los afroamericanos", dijo el investigador de origen cubano.

A lo largo de este volumen, editado en inglés por University of California Press y que se presenta este viernes en Miami, se contrastan "hechos alternativos con precisión histórica y claridad ética para revitalizar lo mejor de la práctica democrática (...) cuando más lo necesitamos", según se lee en las notas de promoción.

Lima, que siendo un niño llegó a este país procedente de España, indicó que la traducción literal del titulo ("Siendo marrón: Sonia Sotomayor y la cuestión latina") "no tiene coincidencia con la cuestión racial en los Estados Unidos".

"Se refiere a un caso de 1954, el caso 'Hernández vs. Texas', en el que la Corte determinó que las personas latinoamericanas en los Estados Unidos tenían protección con la Enmienda 14" de la Constitución, que reconoce el derecho a la ciudadanía de los hijos de inmigrantes nacidos en el país y que el presidente Donald Trump ha planteado abolir.

"Hay personas a las que yo llamo 'brown' por coincidencia con el lenguaje actual y que tienen las mismas protecciones que los afroamericanos", agregó el investigador.

El histórico caso de 'Hernández vs. Texas', en el que el inmigrante Pedro Hernández fue condenado a cadena perpetua por un homicidio en Texas, y cuyo juicio contó con la asesoría de la primera asociación de mexicanos-estadounidenses, conocida como League of United Latin American Citizens (LULAC), marcó una pauta en los derechos civiles de los inmigrantes.

"Los de LULAC no querían llamarse a ellos mismos american citizen mexicanos, pues era otra manera de decirles 'negros'", comenta Lima.

"Being Brown: Sonia Sotomayor and the Latino Question", en cuya cubierta en rojo y negro aparece un dibujo del rostro sonriente de la jueza de origen puertorriqueño, que nació en el Bronx, en Nueva York, está inspirado en ella pero no cuenta con una entrevista personal.

"Pedí entrevistarla, pero los jueces de la Corte Suprema no permiten entrevistas para libros individuales, nunca aceptan entrevistas de otras personas", reveló Lima.

Sin embargo, el autor dice que varias veces ha estado cerca de esta mujer a la que el 26 de mayo del 2009 el entonces presidente Barack Obama nominó para el cargo de Juez Asociada de la Corte Suprema.

Luego, en agosto de ese año, el nombramiento de Sotomayor fue sometido a votación en el pleno del Senado y confirmado por 68 votos a favor y 31 en contra.

"La raza, la deuda, la Historia y la memoria cultural, estos cuatro temas encajan sobre varios aspectos de Sonia Sotomayor. Todos estos temas incumben a los latinos en Estados Unidos y quise tratarlos", dice Lima.

"Es un libro académico, pero el tono es cotidiano, cambié mucho el lenguaje y lo hice para que cualquier persona que pueda leer un diario pueda leer este libro", explicó.

"Ella ofrece un marco para entender la cuestión hispana con claridad", afirma Lima sobre la jueza.

Las memorias de Sonia Sotomayor, "My Beloved World", fueron publicadas en inglés y español en 2013. Lima dice sobre esto que el volumen que ha escrito "es independiente" al de las memorias de la jueza.

"No es necesariamente la historia de ella", aclara.

En sus palabras, "el libro nos ayuda con un vocabulario para desmantelar las versiones alternativas de este Gobierno".

"Nunca he visto esta discriminación (con los inmigrantes) desde que llegue a este país con ocho años", dice el cubano-estadounidense.

"Los ejemplos de hispanos como (los líderes obreros) César Chávez y Dolores Huerta se están eliminando como referencia en textos de secundaria", agrega.

Este libro de 216 páginas, según comentó a Efe su autor, "ofrece la evidencia de cómo la Historia, las leyes y la educación nos pueden liberar, y cómo los latinos nos pueden enseñar un proceso ético y democrático".

Sobre el término latino en lugar de hispano, el investigador prefiere el primero, "porque no hablo de españoles ni portugueses. El juego semántico está atado a privilegios, a acceso cultural y a educación. Aunque es importante tener en cuenta que uno se denomina como le de la gana", acotó.