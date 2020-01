La líder demócrata en Senado de Idaho aboga por legislación “más inclusiva”

Portland (OR), 24 ene (EFE News).- La líder de la minoría demócrata en el Senado de Idaho, Michelle Stennett y quien se califica como la "única latina" en la cámara Alta, aboga por una legislación "más inclusiva" en este estado, uno de los mayor proporción de habitantes blancos en el país y donde es necesario también cerrar la brecha académica, según dijo en entrevista con Efe.

La líder de la minoría demócrata en la cámara Alta estatal, nacida en California, recordó que los latinos es uno de los grupos minoritarios de mayor crecimiento en este estado del noroeste del país y aunque suponen el 12 % de la población según datos recientes del censo Stennett cree que en realidad son más.

Residente en Idaho desde hace 30 años, señaló que conoce bien las necesidades de los migrantes y de las zonas agrícolas y cree que es el “momento de actuar”, no solo para educar a los latinos sobre la “necesidad de censarse” y contar con un reflejo fiel de la comunidad, sino para poder “ayudar a cambiar las leyes y adaptarlas a la población real”.

Stennett, que representa a los condados de Blaine, Camas, Gooding y Lincoln, dijo que hará que en la legislatura que empezó el pasado 6 de enero la educación sea "una prioridad”.

“El 30 de enero seremos los anfitriones de la Recepción Legislativa Hispana de Idaho, donde el enfoque estará en tratar el tema de la educación de los latinos en el estado, por lo que hemos estado trabajando para cerrar brechas académicas con el objetivo de aumentar las tasas de graduación”, dijo.

Con una representación estimada en el 18 % en las escuelas públicas, según dijo a Efe Juan Saldaña, director ejecutivo de la Comisión de Asuntos Hispanos de Idaho (ICHA), los últimos datos obtenidos en 2016 indican que los estudiantes latinos obtuvieron calificaciones más bajas que los no latinos en las pruebas de lectura y matemáticas.

La líder demócrata cree que uno de los principales problemas es la falta de participación de los padres de familia de estudiantes latinos. “Aunque entendemos que es una cuestión difícil debido a que muchos padres trabajan con horarios que les impiden acudir a las asambleas o participar en la escuela", apuntó.

“Vemos que los padres dejan de interesarse a medida que los niños son mayores y eso hace que los estudiantes bajen el nivel", dijo por su parte Saldaña, quien ve en la falta de dominio de inglés un factor disuasorio.

"Pedimos a las escuelas que traten a todos los padres por igual aunque no sepan el idioma, para que éstos no se sientan tímidos y dejen de ir”, añadió.

En cuanto a la sanidad, los datos de la citada comisión indican que los latinos de Idaho representan el 27 % de las personas sin seguro del estado, una estadística que la legisladora busca revertir.

Entre los latinos en este estado, cerca del 37 % no tienen seguro médico y el 54 % dicen no tener seguro dental. Saldaña señaló que en no pocos latinos la decisión es entre tener un seguro médico o “comprar comida”, algo que consideró comprensible debido a los altos costes de las aseguradoras.

Idaho es además el tercer estado con las tasas más altas de encarcelamiento de latinos, a pesar de que representan un porcentaje bajo del total de la población del estado.

Saldaña apuntó que es difícil no reconocer que hay discriminación. “Al hablar con los jueces nos dicen que ellos no ven el color, pero en el mismo crimen el castigo es distinto y más fuerte para un latino que para un blanco”, dijo.

Para tratar de solucionar este problema, ICHA celebrará en julio próximo una conferencia en Boise, capital del estado, junto a representantes de las fuerzas de seguridad con el objetivo de concienciar de que “todos merecemos el mismo trato”.

La senadora asegura estar “entusiasmada” ya que las nuevas generaciones latinas están creado nuevos líderes comprometidos cívicamente que están haciendo grandes cosas en la comunidad”.