Manning dice que retirarse con los Giants es importante para él

Nueva York (EE.UU.), 25 ene (EFE).- El mariscal de campo Eli Manning, que jugó 16 temporadas para los Giants de Nueva York, asegura que haberse retirado con ese equipo ha sido "importante" para él.

"Wellington Mara siempre decía; 'Una vez que eres Giant, siempre serás Giant'. Para mí, hay solo un Giant", dijo Manning sobre su jubilación en conferencia de prensa.

Manning siempre vistió la camiseta de los Giants con el número 10 y llevó al equipo a dos títulos de Super Bowl.

Después de ganar dos premios al Jugador Más Valioso (MVP) del Super Bowl, Manning dijo que no consideró jugar con otro equipo en 2020.

"Para mí fue importante retirarme como Giant", dijo.

"Cuando vienes, cuando te reclutan, vienes a una organización en la que quieres permanecer durante toda tu carrera", indicó.

Y agregó: "A medida que avanzas hacia el final, no siempre funciona de esa manera, pero siempre es importante la afición, la organización, y además esta familia de los Giants ha sido tan notable para mí".

Consideró lo correcto en su carrera fue "iniciarla y terminarla en el mismo lugar, y no tratar de desarraigar mi familia y salir e intentar en otro lugar. Esta fue la decisión correcta. Estoy en paz con eso, y creo que eso es lo que ha hecho que este día sea un poco más fácil", acotó el legendario mariscal.

En su discurso dijo que desde el primer momento lo hizo a su manera. "Es imposible explicar la satisfacción y alegría que he experimentado al ser un Giant. Desde el primer momento lo hice a mi manera. No podría ser otra persona que no sea yo".

Al final apostilló que fue también un jugador auténtico y apasionado por lo que hacía. "Quiero creer que mis compañeros de equipo y los aficionados aprecian eso. Sabían que lo que obtuvieron fue al Eli puro, sin adulterar".

Entre tanto, el copropietario John Mara señaló que Manning siempre será el "Giant supremo", que la franquicia inducirá de inmediato a la persona que llama al anillo de honor del equipo la próxima temporada y que retirará la camiseta de Eli.

"Ningún Giant volverá a usar el número 10", dijo.

Manning no descartó la posibilidad de que volver a los Giants en algún puesto en el futuro. "Sería algo en lo que estaría interesado. Solo tengo que discutir eso y hablar con el señor Mara y ver de qué manera podría realizarse", puntualizó.