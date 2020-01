California urge a sus residentes a tramitar el Real ID antes de octubre

Los Ángeles, 28 ene (EFE News).- Las autoridades de California urgieron este martes a los residentes del estado a no estropear las próximas vacaciones navideñas y tramitar desde ahora el Real ID, un identificación que será requerida para las personas que quieran abordar un vuelo nacional a partir de octubre.

El Departamento de Motores y Vehículos de California (DMV-CA) aprovechó la celebración del "Día Nacional de Planear las Vacaciones" para hacer un llamado a los californianos elegibles a tramitar el Real ID y evitar complicaciones.

El documento será requerido para usos federales como abordar un vuelo nacional o ingresar a una base militar, entre otros lugares, a partir del 1 de octubre de 2020.

Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, el Congreso aprobó la medida conocida como "Ley de Identificación Verdadera", uno de los pasos para lograr una identificación a nivel nacional y que dejaría al descubierto a millones de indocumentados.

La iniciativa se dio después que se descubriera que Hani Hanjour, uno de los terroristas involucrados en los ataques al Pentágono, logró obtener cuatro licencias de conducir de tres estados diferentes.

La implementación de esta ley ha tenido varios tropiezos, especialmente en California, después que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo en 2018 que los métodos de verificación que usaba el estado para expedir la identificación no cumplían con los estándares federales.

En un comunicado el director del DMV-CA, Steve Gordon, dijo este martes que "durante los últimos meses, el Departamento incorporó soluciones tecnológicas para que los procesos de trámites del documento sean más fáciles y rápidos", y acordes con las regulaciones.

"Sabemos que las personas demoran y esperan hasta el último minuto para tomar acción, pero si esperan demasiado tiempo en solicitar un Real ID es probable que tengan que esperar en filas más largas”, agregó Gordon.

Para solicitar este documento se debe ser residente legal de California y traer dos comprobantes como factura de servicios públicos, estados de cuenta bancarias o identificación de la escuela con la dirección de residencia. Además, se deben tener comprobantes de identidad y una prueba de número de Seguro Social.

Aquellas personas que no hayan tramitado el Real ID podrán abordar aviones usando el pasaporte estadounidense o ciertos documentos autorizados por el DHS.

Una reciente encuesta la organización US Travel Assn mostró que 72 % de los estadounidenses no saben qué es Real ID o no están seguros de tener uno.

La mayoría de los estadounidenses (57 %) desconocen la fecha límite del 1 de octubre de 2020 en que el documento será exigido en los aeropuertos, lo que según la organización significa que millones de personas podrían no poder volar por no tener el documento válido a fin de año.