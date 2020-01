Bernie Sanders, el favorito de "dreamers" para proteger a mexicanos en EE.UU.

México, 29 ene (EFE).- Aunque ya no vivan en Estados Unidos, los "dreamers" retornados a México están en vilo por las elecciones presidenciales, ya que una reelección de Donald Trump complicaría aun mas la vida de sus familiares así como las expectativas de regresar algún día a ese país.

Los jóvenes que llegaron de forma irregular a Estados Unidos cuando eran niños se han visto afectados por la decisión de Trump, pendiente del veredicto del Supremo, de cancelar el programa Acción Diferida (DACA), un amparo migratorio temporal que les permite estudiar y trabajar legalmente.

Efe ha contactado con cuatro "dreamers" que fueron deportados o regresaron a México y que exponen sus temores y sus preferencias políticas hacia el aspirante demócrata Bernie Sanders, al que consideran el más cercano a los migrantes.

- ISRAEL CONCHA (Ciudad de México, 38 años): "Trump usa a los migrantes como carnada para lograr su reelección"

Durante 34 años vivió en Texas, donde fundó una empresa de transportes pero todo se truncó un día que se excedió de velocidad. Fue detenido y, al ser indocumentado, comenzó un largo proceso de deportación por el que estuvo dos años encerrado en un centro migratorio.

"Estamos lidiando con un presidente que usa a las familias migrantes como carnada y pieza de ajedrez para conseguir su reelección", reprocha el fundador de New Comienzos, una organización de apoyo a mexicanos deportados y retornados de Estados Unidos.

Israel, que fue secuestrado en su primer día en México, lamenta que haya una "posibilidad grande" de que Trump sea reelegido el próximo 3 de noviembre por la buena marcha de la economía, por lo que desea "ver del lado demócrata a alguien fuerte que pueda competir".

"Desafortunadamente se siguen separando familias y deteniendo a menores", relata el activista, cuyo hijo, que sigue en Estados Unidos, nació mientras afrontaba la deportación y el juez no lo dejó despedirse de él.

Aunque fue deportado en 2014, bajo el mandato de Barack Obama, Israel cree que Trump es peor porque "dice al mundo que está bien discriminar" y augura que "si es reelegido continuará la cacería contra nuestra comunidad".

- CHANTAL LÓPEZ (Acapulco, 29 años): "Si los latinos no votan, Trump será reelegido"

Hace apenas cuatro meses que Chantal López llegó a México desde California, donde se mudó a los 10 años con su familia por la falta de empleo derivada de la violencia y la caída del turismo en Acapulco.

No domina el español al cien por cien, pero está más cómoda en su nuevo hogar que en Estados Unidos. "Me siento más relajada y tranquila en México porque no estoy con la preocupación de si me van a encontrar y deportar", confiesa.

Licenciada en Estudios Étnicos, regresó a su país natal porque quería ejercer su profesión en lugar de "trabajar para siempre en un restaurante".

Chantal tiene clara su preferencia por Bernie Sanders porque considera que "se interesa mucho por ayudar a la gente que no tiene muchos recursos".

Teme que Trump gane las elecciones, lo que podría afectar a su hermana residente en Estados Unidos, a quien le expira pronto el DACA.

"Quisiera que no ganara Trump porque tiene unas visiones muy racistas y solo busca ayudar a los ricos", sostiene Chantal, quien tiene el mal augurio de que "si la gente latina no vota, va a ser muy difícil que Trump no sea reelegido".

- MAURICIO LÓPEZ (Ciudad de México, 25 años): "Estados Unidos no es nada sin los inmigrantes"

A los tres años Mauricio López llegó con su madre a Carolina del Norte, donde residía su padrastro. En 2017, regresó a México después de que se venciera su DACA y tras vivir el drama que supuso la deportación de su hermano.

Este joven que ahora imparte clases de inglés en la capital mexicana todavía recuerda la sorpresa que supuso la victoria de Trump frente a Hillary Clinton, y lamenta que el republicano haya hecho aflorar "los sentimientos escondidos" que mucha gente tenía contra los migrantes.

"Es triste que muchas personas con las que trabajaba tenían la idea de que somos criminales, 'bad hombres'. Fue cuando decidí irme, porque en este país no me quieren y no tengo oportunidades", explica.

Para él, el candidato idóneo es Sanders porque "tiene muchas ideas para los migrantes" y tiene claro que el país es una potencia gracias a la migración. "Estados Unidos no es nada sin los inmigrantes", remarca Mauricio.

Este joven, que aspira a regresar algún día a Estados Unidos, defiende con firmeza que el país necesita "un presidente que aprecie la migración y sepa por qué estamos migrando", mientras que la comunidad latina debe unirse para ser "más fuerte" frente al Gobierno.

- ITZEL ESTÉVEZ, (Puebla, 27 años): "Los estadounidenses deben educarse más sobre México"

No fue nada fácil para Itzel Estévez regresar sola a México en 2010 desde California, donde creció desde los seis años. Pero como migrante irregular, sus opciones profesionales en Estados Unidos eran "muy limitadas" y no quería que su única opción fuera casarse y tener hijos.

Itzel revela que sus familiares, que se quedaron en California, "tienen un poquito de temor con la nueva elección" por la posibilidad de que Trump vuelva a ganar, ya que algunos están "arreglando sus papeles".

"No me gustaría que sea reelegido Trump", dice contundente esta joven, quien considera que "los estadounidenses deben educarse más sobre México" para entender mejor el fenómeno migratorio y por qué la mitad de los indocumentados en Estados Unidos son mexicanos.

Itzel recuerda que, a diferencia de la imagen que se tiene en territorio estadounidense, la migración de mexicanos hacia Estados Unidos "ha bajado mucho" y poco a poco "crecen las oportunidades" laborales en México.

A Itzel le gustaría ver un cambio político en Washington ya que "el Partido Demócrata apoya un poquito más a los migrantes", aunque su principal deseo es que su familia regrese a México algún día.