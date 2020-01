Comisión para emergencias de P.Rico inicia proceso análisis almacén hallado

San Juan, 30 ene (EFE News).- La Comisión Especial de la Cámara de Representantes de Puerto Rico para la Reconstrucción y Preparación Total de Puerto Rico ante una Emergencia, presidida por el representante Gabriel Rodríguez, empezó este jueves el proceso de análisis de la respuesta gubernamental ante la serie de sismos que han ocurrido desde el pasado 28 de diciembre del pasado año.

La investigación encomendada mediante la Resolución de la Cámara 1696, de la autoría del líder cameral, Carlos Méndez, tiene como objetivo principal analizar la existencia de un almacén de suministros ubicados en Ponce que, alegadamente, estaba en posesión del Gobierno de Puerto Rico desde 2018.

El presidente de la Comisión, al inicio de la vista, advirtió que sería bien estricto con las peticiones de información "esta comisión va a requerir que todos los documentos y toda la información sea pública; nosotros queremos que esta comisión sirva de instrumento para atender las necesidades de nuestro pueblo primero y de nuestros alcaldes y alcaldesas, que son las primeras líneas de defensas en Puerto Rico ante cualquier emergencia, ya lo vimos luego de María".

Rodríguez añadió que buscará "que esta comisión sirva para poder identificar, corregir, y aportar lo que tengamos que aportar desde la Legislatura, ya sea con enmiendas a diferentes leyes, creación de leyes, asignación especial de presupuesto; que sabemos que es un gran reto que tenemos todos, de modo que podamos servir a nuestro pueblo".

Este, quien es portavoz de la mayoría, le requirió a cada uno de los funcionarios "que nos digan las cosas como son; si nos dicen las cosas como son, dónde hemos sido efectivos como Gobierno y dónde no, podemos corregirlos, pero si seguimos tapando las cosas, jamás vamos a ser efectivos en Puerto Rico".

El designado secretario del Departamento de Estado y exsecretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Elmer Román, señaló durante su presentación que "en ningún momento se le pidió al entonces comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Carlos Acevedo, que escondiera lo que se encontraba en el almacén de Ponce, como implicó en una entrevista reciente".

De otro lado, a preguntas del representante Rodríguez, el funcionario aseguró que fue la gobernadora, Wanda Vázquez, quien dio las instrucciones para que se realizara una investigación por parte de agentes del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), designados por el comisionado Héctor López Sánchez.

Esto, sobre el alegado acto de esconder suministros y pidió que fuera realizado en 48 horas, por lo cual su papel fue meramente asegurarse que se cumpliera con el plazo.

Román agregó que a pesar de que leyó el informe, no mantuvo una copia y refirió el documento al Departamento de Justicia (DJ) a la vez, que indicó que no podía comentar sobre el contenido del informe, ya que la investigación estaba en curso. Por lo antes expuesto, Rodriguez informó que la Comisión se propone citar a la secretaria de esta agencia, Dennise Longo, para que conteste preguntas sobre el contenido del documento.

En ese punto, la representante María Milagros Charbonier, cuestionó la base sobre la cual Román no podía contestar las preguntas sobre el informe, que no permitía a la Cámara de Representantes el acceso a los datos, en contravención a las prerrogativas constitucionales de la Asamblea Legislativa.

"Me crea un sabor amargo, ¿usted sabe por qué? Porque hay periodistas, el pueblo de Puerto Rico que está viendo esto; necesitamos que haya transparencia, lo estoy diciendo hace días, ayer se lo dije a la Gobernadora, necesitamos que la gente sepa. ¿Cómo la gente no va a enterar lo que hay en informe, que usted ha dicho que no hay nadie referido, que no hay delito? Entonces, ¿por qué no lo podemos tener aquí hoy?", cuestionó la representante.

Román explicó que debido a que el DJ es el custodio del documento, él le informó a la Comisión que le solicitara a la secretaria de esa dependencia copia de dicho informe, que recomienda que el documento se refiriera al DJ.

Esto, luego de una investigación en la que se interrogó entre otros, a los empleados que trabajan en este almacén, que al momento está vacío, igual que el resto de los almacenes del Gobierno. Por lo tanto, solo cuentan con los centros de distribución de la Agencia Federal de Manejo de Emergencia (FEMA) para responder a las ciudadanos de ocurrir una emergencia.

A renglón seguido, Román admitió que si existe desde septiembre de 2019 un plan firmado por el Gobierno, el cual designaba a Acevedo, como oficial a cargo de la coordinación de la respuesta.

Ese plan determinaba de dónde salían los suministros y salieron desde los centros FEMA y un almacén en Cabo Rojo, cuando la utilización de los suministros ubicados en Ponce hubiese apresurado la acción hacia la ciudadanía, según el compareciente.

Por otro lado , el ayudante general José J. Reyes, informó que la Guardia Nacional, durante la emergencia del huracán María, estaba a cargo de esas instalaciones como centro de distribución de suministros, luego de lo cual en mayo de 2018, hizo un inventario y entregó al NMEAD el control de lo que allí había.

A preguntas del representante Pedro "Pellé" Santiago Guzmán, el secretario del Departamento de Desarrollo Economico, Manuel Laboy, junto a Pedro Janer, designado secretario del DSP y los resto de los comparecientes recomendaron la profesionalización y una mayor comunicación entre los componentes a cargo del manejo del plan de emergencias.

Durante su turno el representante independentista Denis Márquez expresó que tras 4.000 muertes después del huracán María, después de ocurrido los sismos, que ustedes vengan a decir al país que hay que profesionalizar a los empleados, que hay que cambiar los planes, que hay que hacer adiestramientos, en fin que hay que hacerlo todo nuevo básicamente...este país está cansado, harto de planes y planes".

Por su parte, el vicepresidente de la Cámara, José Torres Zamora dijo "estamos aquí para mejorar donde fallamos. No le echen la culpa a Carlos Acevedo porque eso no es lo que quiero".

El representante por acumulación José Aponte, estableció que "una cosa son los centros de distribución y otra cosa son los almacenes. Hay que actuar de manera proactiva. Todos ustedes tienen una responsabilidad. Esto no es una agenda de nadie, esto es una agenda a favor de Puerto Rico".