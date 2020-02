Rosie Pérez o cómo romper estereotipos de los latinos en "Birds of Prey"

Los Ángeles, 5 feb (EFE News).- Neoyorquina, de origen puertorriqueño, activista y dispuesta a romper estereotipos en Hollywood, la vida de Rosie Pérez aporta otro relato al "sueño americano".

Y su último intento ha sido no abandonar ese compromiso en su papel como la agente que lucha contra el crimen de Gotham City en la película "Birds of Prey", la nueva entrega del universo DC Cómics.

"En la reuniones con los ejecutivos dije que esperaba que el personaje no fuera un estereotipo negativo de los latinos, al leerlo lo comprobé y me encantó", explicó la actriz en una entrevista con Efe sobre su papel como Renee Montoya.

Como una mujer poderosa, esta policía combate a los villanos del mundo imaginado por las historias de Batman, con enemigos como Joker, Harley Quinn y Black Mask.

Este fin de semana llega esta película, la más reciente entrega del universo al que pertenecen éxitos de la talla de "Joker", "Suicide Squad" o "Wonder Woman".

Con un título tan largo como "Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)", se centra en la vida de la alocada e impredicible Quinn tras su separación del malísimo Joker.

En este filme, aplaudido en internet por la crítica y los fanáticos que ya han la han visto, Margot Robbie repite en su papel como la criminal Harley Quinn, mientras que Pérez encarna a su policía constante y luchadora, que limpia las calles de crimen... y que además es la primera mujer lesbiana del universo DC.

"Durante mi carrera a veces no he trabajado año tras año, porque tenía ofertas a las que respondía 'no', ya que no quería perpetuar el daño, ni ningún tipo de racismo o de estereotipos negativos", contesto la intérprete sobre los valores de su personaje, también latino.

Pérez ha hablado en más de una ocasión sobre el racismo que existe en Hollywood, a veces de forma inconsciente, y que se da cuando coloca a la mayoría de inmigrantes o de latinos en el bando criminal y reproduce ciertas etiquetas.

"Todo el mundo es un estereotipo de algún modo. Pero cuando es negativo... no quiero participar en ello -aseguró-. Decir que no es duro, pero siendo honesta, al final del día me da poder y empodera".

La actriz, que fue nominada al Óscar por "Fearless" y a varios Emmy, también recordó el consejo que da a otros intérpretes "latinos, mexicanos, mexicanoestadounidenses, hispanos o como se les quiera llamar".

"Les respeto en todo, pero les pido que tengan integridad en sus decisiones, porque todo el mundo necesitamos una paga pero no tenemos que vender nuestra alma al mismo tiempo", opinó.

Las palabras de Pérez por el estreno de "Birds of Prey" llegaron después de su estreno en Londres y a falta de una semana para los Óscar, a los que el filme anterior, "Joker", llega con 11 nominaciones y con su protagonista Joaquín Phoenix triunfando en todas las entregas de premios.

"Está dejándome sin palabras, pensaba que iba a ser una gran película, pero después del preestreno en Londres me quedé temblando, no lo podría creer, los 'fans' estaban emocionados y nadie había visto la película", recordó.

Lo cierto es que tras las primeras proyecciones y a falta de que se publiquen las críticas oficiales, "Birds of Prey" ha recibido aplausos en redes sociales y del público, entre los que algunos acuden disfrazados al cine.

"Ya me contaron que pasaría, uno de los ejecutivos de DC me lo explicó. Yo le pregunté '¿de qué hablas?', y todos se rieron. Me contaron lo del 'cosplay', lo de que se enamoran de los personajes de los cómics y les gusta emularlos. (...) Para mí es un placer formar parte de este fenómeno", añadió.

Preguntada por cómo definiría la experiencia de ver la divertida, violenta y agitada "Birds of Prey", Pérez respondió: "Es un viaje que te va a mover de manera que no esperabas, un thriller con acción y comedia. Que se preparen porque yo me quedé sin palabras al verla... ¡y eso que estoy en la película!".

