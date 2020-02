El equipo Comunitario de Respuesta a Emergencias (CERT) ofrecerá capacitación en el Technical College of the Lowcountry en Bluffton.

El Equipo Comunitario de Respuesta a Emergencias (CERT) brinda capacitación a los residentes del Condado de Beaufort para aumentar la autosuficiencia en un desastre. Los participantes aprenden habilidades que les permitirán brindar asistencia de emergencia a sus familias y vecinos.



Las clases son gratuitas y se imparten en el Technical College of the Lowcountry (TCL) (Room 125), 100 Community College Drive, Bluffton, SC 29909.



El curso consta de cuatro sesiones: martes y jueves por la noche de 6:00 a 9:00 p.m., culminando con un ejercicio de sábado de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Martes 10 de Marzo. Personal Preparedness and Hazard Mitigation

Jueves 12 de Marzo. Disaster Medical I

Martes 17 de Marzo. Disaster Psychology/Terrorism Response

Jueves 19 de Marzo. Disaster Medical II/CERT Organization

Sábado 28 de Marzo. Fire Suppression/Disaster Search Techniques & Exercise

Para obtener más información sobre el curso o para registrarse, comuníquese con

1) Mayor David J. Zeoli al 843-812-8035 o envíe un correo electrónico a cert@bcgov.net o

2) Stephanie French al 843-441-5958 o envíe un correo electrónico a stephanief@bcgov.net .

Gracias por su asociación y compromiso continuo con la seguridad de nuestra comunidad.