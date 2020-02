Divina Comedia, el festival de la risa para "unir a la comunidad hispana"

Miami, 6 feb (EFE News).- El festival de monólogos "Divina Comedia" aterriza este domingo por primera vez en Miami con nueve artistas de México, Cuba, España, Argentina, Colombia, República Dominica y Venezuela decididos a "eliminar las fronteras y unir a la comunidad hispana" a través del humor.

"La comedia quita fronteras, une a las personas y la risa es algo que todos tenemos y con lo que todos desconectamos, por lo que nos lanzamos a esta aventura de tener este primer festival iberoamericano de comedia aquí en Miami", dijo a Efe la directora ejecutiva de g.spot y organizadora del festival, María Robayo.

Sin embargo, dos de los artistas , el español Karim y la argentina" Dani La Chepì", hablaron a Efe de la dificultad de romper las barreras culturales en una ciudad en la que dominan los hispanos pero de muy diversas nacionalidades, un reto que están encantados de asumir.

Están programados espectáculos para los tres próximos domingos, algunos con música y magia como aderezo, y los organizadores esperan tener un aforo "casi al completo" durante todo el festival.

UN PROGRAMA PARA TODOS LOS GUSTOS

Cada artista, entre los que hay dos mujeres y ambas argentinas, dispondrá de unos cuarenta minutos para hacer reír y favorecer el "intercambio cultural" en el Actor's Playhouse del Miracle Theatre de Coral Gables (Miami-Dade).

El mago Karim, el colombiano Mono Sánchez y el dominicano Carlos Comic abrirán el certamen este domingo 9 de febrero.

El 16 de febrero la noche será argentina, con "La Chepi", Ezequiel Campa y Connie Ballarin y, por último, el 23 de febrero les tocará subir al escenario al cubano Alexis Valdés, una estrella de la televisión hispana en Miami, el mexicano Alex Fernández, que acaba de estrenar un especial en Netflix, y el venezolano Bobby Comedia.

Entre todos, suman millones de seguidores en las redes sociales.

"Buscamos traerlos hasta Miami y poder compartir con la comunidad latina, para poder ver y vivir este tipo de espectáculos. Este es un lugar donde viene mucha música y espectáculos y esto le sigue sumando a la escena cultural de la ciudad", explicó Robayo.

LAS BARRERAS DE LA RISA

Romper las barreras culturales para hacer reír a Miami no es una tarea nada sencilla, según reconoce la argentina "La Chepi", cuyo nombre real es Daniela Vaggiamari, ya que, aunque hablemos el mismo idioma "hay muchas cosas que no se entienden".

"Cuando un humorista consigue derribar esa cuarta pared y contar cosas que nos pasan a todos es cuando conecta con el público. Personalmente, hay muchos venezolanos y colombianos que han migrado y que me siguen porque se ríen mucho conmigo", señaló en una entrevista a Efe.

Daniela "La Chepi" es cantante, cómica y actriz, pero saltó a la fama después de quedarse sin trabajo en 2016 y empezó a compartir a través de sus redes sociales sus vivencias como madre separada de una niña pequeña.

Ahora, esta argentina de "metro y cuarenta y siete de pura actitud" tiene más de 1,8 millones de seguidores en Instagram y sus vídeos tienen cientos de miles de reproducciones de personas de todo el mundo a las que hace reír con sus parodias de la vida cotidiana, busca "probar suerte" en Miami.

"El espectáculo será como un tenedor libre y verás de todo. Te vas a reír, vas a llorar, vas a escuchar tango, cumbia y mucha música", comentó la artista.

Por su parte, el monologuista Karim también coincide en que, a pesar de que la comedia "es una cosa que se expande y ya ha traspasado los límites de las fronteras" resulta un reto conectar con personas de las diferentes nacionalidades.

"Yo creo que el humor en general, y aunque sea cosa de todos, es más local que global porque las personas tendemos a reírnos con las cosas que nos sentimos identificados, pero lo que yo creo es que a la gente le llama la atención otras maneras de hacer humor", explicó a Efe Karim.

El español, que mezcla en sus espectáculos la magia y el humor, cambia las tarimas madrileñas por Miami para "salir de su zona de confort".

"Lo más difícil es establecer los límites. A diferencia de en España se cuándo alguien se puede ofender, y yo puedo hacer un chiste político y no pasa nada. Sin embargo, yo no puedo ir a Estados Unidos y hacer un chiste de política hablando de algo que desconozco y que no es mi día a día", indicó el Karim.

Por ello, el español adaptará parte de los recursos que utiliza en España pero se mantendrá fiel a su esencia, ya que quiere "mostrar su material y ver si funciona".

"Lo que tiene que ser un espectáculo es entretenido y el camino para serlo puede ser a través de la música, a través de la magia, a través del humor o que sea una mezcla de todo. Estamos en una época en la que las cosas demasiado puristas ya no predominan tanto", concluyó el artista.