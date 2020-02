El venezolano Marwin González "arrepentido" por participar en robo de señales

Fort Myers (Florida, EE.UU.), 11 feb (EFE).- La hora de la admisión y disculpas de los participantes en el escándalo del robo de señales que protagonizaron el equipo de los Astros de Houston en la temporada del 2017 llegó con el venezolano Marwin González admitiendo su "arrepentimiento" y pidiendo "perdón".

Marwin González, utility de los Mellizos de Minnesota, se mostró este martes abiertamente arrepentido y ofreció disculpas por lo sucedido en el 2017, cuando era jugador de los Astros durante el encuentro que mantuvo con los periodistas en el Hammond Stadium, su primera presentación en público desde que el equipo de Houston fue implicado en el informe de la Oficina del Comisionado.

"Estoy arrepentido por lo que pasó en el 2017, lo que hicimos como grupo y por los jugadores que fueron afectados directamente por ésas y algunas otras cosas que hicimos", declaró González. "Por eso es que lo lamento más y por eso es que estoy arrepentido".

González jugó con los Astros entre el 2012 y el 2018 y cumplió un papel clave en el equipo que ganó la Serie Mundial del 2017, cuando inició los 18 partidos de los playoffs y bateó un cuadrangular clave ante el cerrador curazoleño Kenley Jansen para empatar el Juego 2 de la Serie Mundial contra los Dodgers de Los Angeles.

Ese año fue el mejor de su carrera, con .303/.377/.530 y 23 cuadrangulares en 134 partidos de la temporada regular.

El piloto de los Mellizos, Rocco Baldelli, mostró su total respaldo a González luego de que ambos tuvieran la oportunidad de conversar antes de los entrenamientos.

Baldelli explicó que González asumió totalmente la responsabilidad de su papel en el escándalo y le dijo que quería hablar frente a los medios y sus compañeros para ofrecer disculpas.

"Es un muchacho que se preocupa mucho por sus compañeros", valoró Baldelli. "Se preocupa mucho por sus compañeros y por sus excompañeros. Francamente, se preocupa por todos. Y lo vamos a apoyar durante todo el proceso y ayudarlo de cualquier forma que podamos, pero él definitivamente va a querer comunicarse sobre esto".

González cooperó completamente con la investigación de las Grandes Ligas sobre el escándalo y tiene previsto hablar con sus compañeros de los Mellizos para evitar que el asunto se convierta en una distracción para el equipo.

Los lanzadores Rich Hill y Kenta Maeda, que ahora son parte de los Mellizos, jugaron con los Dodgers que cayeron en siete juegos ante los Astros en la Serie Mundial del 2017.

González comentó que no estaba seguro de cómo el escándalo iba a afectar el legado de esos Astros del 2017 ni cómo iba a impactar la forma en la que la gente verá ahora su actuación individual del 2017.

Mostró más remordimiento por la forma en la que las acciones de los Astros afectaron a los lanzadores y jugadores rivales.

"Esa es la parte por la que me siento más arrepentido, al haber jugadores rivales que fueron afectados directamente", subrayó González. "Me gustaría poder cambiar lo sucedido y hacerlo de una forma distinta, pero no hay nada que podamos hacer".

González, de 30 años, reiteró que su objetivo era mirar hacia el futuro con la tranquilidad interior de haber aceptado toda la responsabilidad de sus acciones y avanzar en el camino correcto de darle todo el apoyo a los Mellizos de cara a la nueva temporada que va a comenzar.

"Bajo ningún concepto quiero convertir el escándalo en algo que perjudique a mis compañeros, nuestro equipo y los aficionados de los Mellizos", destacó González. "Es el momento de tomar responsabilidades de las acciones personales y eso ha sido lo que siempre he hecho en mi carrera profesional".