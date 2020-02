Aclaran es Junta Fiscal y no la Legislatura quienes cambian el Plan Fiscal

San Juan, 19 feb (EFE News).- Un grupo de candidatos del Partido Nuevo Progresista (PNP) a la Cámara de Representantes, alieron al paso al portavoz de la minoría en ese cuerpo legislativo, Rafael Hernández, por "no saber que es la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y no la Asamblea Legislativa o el gobierno central quienes tiene la capacidad de enmendar el Plan Fiscal de Puerto Rico".

Los candidatos Emilio Carlo, Yamilette González y Reinaldo Rey, le aclararon al legislador del Partido Popular Democrático (PPD) que "si su única intención es salir en los medios de comunicación, que por favor se asesore bien antes de hacerlo, pues solicitar a los presidentes legislativos cambiar el Plan Fiscal de la Junta es algo irreal ya que quien tiene esa capacidad es solamente la Junta".

"Es algo que no entendemos, se supone que 'Tatito' Hernández conozca este hecho, pero prefiere hacer una conferencia de prensa ignorando el mismo. Quien comienza el proceso de revisión del Plan Fiscal es la Junta, no la Legislatura. Su pedido debe ser a la Junta, no al liderato Legislativo. Eso esta claro en la Ley PROMESA, así que recomendamos que se la vuelva a leer detalladamente para que no se cometa este tipo de error", agregaron los aspirantes novoprogresistas.

Las expresiones de Carlo, quien busca un escaño por el Distrito 20 de Cabo Rojo, San Germán y Hormigueros, González, quien aspira a una silla por el Distrito 21 de Yauco, Guánica, Lajas, Maricao y Sabana Grande y Rey, que se perfila para llenar la banca por el Distrito 2 de San Juan, se dieron por una conferencia de prensa realizada ayer, martes, por Hernández.

En la misma, el portavoz de la minoría en la Cámara pidió a la gobernadora de la isla, Wanda Vázquez, junto a los presidentes de la Cámara, Carlos Méndez y Thomas Rivera que presenten un nuevo Plan Fiscal ajustado a la realidad económica actual.

"Estamos bajo la Junta porque Hernández, junto a Alejandro García Padilla, Eduardo Bhatia y el resto de los legisladores del PPD fueron al Congreso a buscarla. La Junta es producto de su esfuerzo, es suya, así que, además de ser ley federal el que solo la Junta puede alterar el Plan Fiscal, debería ser la política pública de esa delegación del 'No' en la Cámara pedirle a Natalie Jaresko los cambios, no a la Legislatura que se ha rehusado reducir las pensiones, bajar la nómina del gobierno, despedir servidores públicos y quitarle derechos a nuestra gente. Esa es la realidad", expresaron los candidatos del PNP.