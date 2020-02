Un vídeo del exgobernador Acevedo Vilá sobre el estatus desata la polémica

San Juan, 24 feb (EFE News).- Un vídeo difundido en las redes en las que el exgobernador de Puerto Rico y candidato a comisionado residente Aníbal Acevedo Vilá propone desprestigiar el plebiscito "estadidad sí o no" que el partido en el gobierno busca impulsar ha levantado ampollas entre la clase política y suma una polémica más en los últimos meses en el haber del político.

La oposición en masa mostró este lunes su rechazo a las palabras de Acevedo Vilá, quien en el vídeo que se le atribuye señala que "quizá hay mucha gente ahora que quiere contestarse qué hacemos con esa papeleta, si 'estadidad' -anexión- sí o no".

"Si llegaran a entregarnos esa papeleta decimos qué hacemos con la papeleta, si le pegamos fuego, si nos la robamos", subraya el exgobernador (2005-2009).

"En esta etapa lo que hay que hacer es desprestigiar este proceso. Nosotros tenemos que desprestigiarlo aquí, entre el electorado, diciéndole a los propios estadistas que esto es para engañarlos a ellos y eso hay que repetirlo y repetirlo", indica Acevedo Vilá en el vídeo.

Puerto Rico ha celebrado cinco consultas sobre la relación política con EE.UU., aunque su resultado no fue vinculante al carecer del aval del Congreso federal en Washington.

REACCIÓN DE LA GOBERNADORA

La primera en reaccionar fue la gobernadora y miembro del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el poder, Wanda Vázquez, quien catalogó de preocupantes las expresiones de Acevedo Vilá.

"Las expresiones de Aníbal Acevedo Vilá, que hemos escuchado en las redes y algunos medios de prensa, en el sentido de que hay que desprestigiar el próximo plebiscito, son altamente preocupantes", subrayó.

El presidente del Senado y del gobernante PNP, Thomas Rivera Schatz, dijo por su parte a través de su cuenta en la red social de Twitter que "ahora resulta que Acevedo Vilá es: Embustero, beodo, traquetero y 'jamaqueador' de la pava. Algo así como un 'handyman' de la corrupción y la colonia", en relación al polémico vídeo.

El legislador del PNP José Enrique Meléndez tildó Acevedo Vilá de cobarde e irresponsable por sus declaraciones.

La presidenta de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, María Milagros Charbonier, hizo un llamamiento a las agencias de seguridad para que analicen las expresiones de Acevedo Vilá por suponer una incitación a la violencia.

El expresidente de la Cámara de Representantes José Aponte catalogó de hipocresía las declaraciones.

El actual líder de la Cámara baja, Carlos Méndez, dejó claro que la asamblea legislativa continuará con el proceso encaminado a lograr la admisión de Puerto Rico como nuevo estado de EE.UU.

MATIZA DECLARACIONES

Acevedo Vilá, ante la repercusión de sus palabras, matizó este lunes en una entrevista sus palabras y dijo que con sus declaraciones pretendía llamar la atención de los seguidores del PPD.

"No, hombre no, mi llamado que es lo que dolió, es que del Departamento de Justicia de Estados Unidos no se lo va aprobar, como no se lo aprobó en el 2017", dijo Acevedo Vilá.

En sus polémicas declaraciones señaló que debe seguirse la estrategia de 2017, "cuando empezamos aquí con nuestros legisladores de Cámara y Senado a desprestigiar el proceso y allá en Washington a anticipar que cuando fueran a pedir el apoyo del Departamento de Justicia al amparo de la ley federal de Obama ese apoyo no se diera".

La polémica sobre el exgobernador Acevedo Vilá también se extiende a su participación en los medios, después de que el pasado día 21 anunciara que abandonaría el programa radial "Sobre la mesa" que mantiene desde hace 3 años en la emisora Radio Isla por presentarse a los comicios de noviembre.

COMISIÓN ESTATAL ELECCIONES

Rivera Schatz presentó una querella ante la Comisión Federal de Elecciones por entender que el tiempo del programa equivale a un donativo que le hace la empresa a un candidato, lo que debería se reportado a las autoridades electorales y extenderse a otros partidos.

El presidente del Senado esgrime que Acevedo Vilá viola la ley federal de campaña electoral de 1971 (FECA, en inglés) y regulaciones de la Comisión Federal de Elecciones.

La FECA anunció tras la demanda de Rivera Schatz que investigará a Acevedo Vilá, quien recientemente denunció que la Fiscalía federal usó a Rivera Schatz para hacer filtraciones sobre la investigación que se le hizo durante su mandato y que terminó en acusación.

Acevedo Vilá, declarado no culpable en 2009 de nueve cargos de corrupción por supuestas irregularidades en la financiación de sus campañas políticas de 2000, ha mantenido enfrentamientos públicos en su carrera, incluso con miembros de su partido como la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, quien dijo cuando sugirió "limpiar la mugre" del PPD que no seguiría esa convocatoria.