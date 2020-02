Kiara Ortega celebra su triunfo ante Lastra y Castro en "Mira Quién Baila"

Miami, 24 feb (EFE News).- La puertorriqueña Kiara Liz Ortega celebró este lunes su triunfo en "Mira Quién Baila All Stars", la competencia de baile de la cadena Univision, en la que derrotó al español Adrián Lastra y a la mexicana Sofía Castro.

La modelo, actriz y empresaria, quien en 2018 se coronó como Miss Puerto Rico, agradeció "la generosidad y solidaridad de sus compañeros" durante una entrevista con el programa "Despierta América" de esa estación televisiva.

Además, anunció que, como parte de su compromiso con el programa, se prepara para dar el premio de 25.000 dólares a la fundación "Trotamundos", que lleva ayuda financiera y música a los niños en algunas de las áreas más vulnerables del continente americano.

La final de la octava temporada del programa se transmitió el domingo en la noche, con una eliminación temprana de Lastra, quien a pesar de ser el bailarín con mayor dominio sobre el escenario se vio perjudicado por la mayor popularidad de sus contrincantes en la última etapa del concurso, en la que la votación de los jueces fue eclipsada por la del público.

El actor español es apenas conocido por la comunidad hispana de Estados Unidos por sus trabajos en series como "Velvet" y "Velvet Collection", además de películas como "Toc toc", que forman parte del catálogo en español de Netflix.

En contraste, Ortega es una de las personalidades jóvenes más sobresalientes en Puerto Rico, desde donde se podía votar, y Castro es mucho más que una actriz de telenovelas.

La artista acaba de tener un aplaudido desempeño en la serie de Univision y Televisa "El dragón" y además es la hija mayor de la controvertida ex primera dama mexicana y exactriz Angélica Rivera, mejor conocida como La Gaviota, y del aclamado productor Luis Alberto "El Güero" Castro.

Además, es sobrina de Verónica Castro y primahermana de Cristian Castro.

Mientras que en las redes sociales algunos denunciaron un supuesto fraude en contra de Lastra, el actor español rechazó la polémica.

"No quiero hablar de justicias o injusticias porque creo que no es lógico. Yo ya gané, yo ya me demostré a mí mismo y a la gente. Lo único que digo es que todo esto ha sido y siempre será #pamiscojones", escribió en su cuenta de Instagram tras deshacerse en agradecimiento para el equipo de "Mira Quién Baila" y a sus fans.

