FBI investiga desaparición de fondos del sindicato de la Patrulla Fronteriza

Los Ángeles, 24 feb (EFE News).- El Buró Federal de Investigaciones (FBI) está indagando la desaparición de unos 500.000 dólares de las arcas del sindicato de la Patrulla Fronteriza, que representa a unos 18.000 agentes, informó este lunes el medio de investigación periodística ProPublica.

La investigación se centra en identificar a la persona o personas responsables de desviar unos 500.000 dólares de las cuentas bancarias de la sucursal sindical en El Paso en los últimos años.

Según una grabación de audio obtenida por ProPublica, el presidente del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza (NBPC, por sus siglas en inglés), Brandon Judd, le dijo a los agentes en una reunión que "los auditores forenses contratados por el sindicato habían descubierto que 352.389 dólares habían sido malversados". Otros 150.035 dólares no se pagaron adecuadamente al Servicio de Rentas Internas (IRS) en impuestos.

La desaparición del dinero también habría llamado la atención del Departamento del Trabajo, que investiga las denuncias de corrupción en las organizaciones laborales y, a menudo, trabaja en conjunto con el FBI, asegura ProPublica.

Este no sería el primer escándalo relacionado con la Patrulla Fronteriza que el medio de investigación destapa.

En julio del año pasado, ProPublica sacó a la luz un grupo privado en Facebook que varios agentes utilizaron para bromear sobre la muerte de migrantes y burlarse de congresistas hispanas.

En un intercambio de mensajes, los miembros se refirieron en tono de burla a la muerte de un inmigrante de 16 años que falleció en mayo del 2019 cuando estaba bajo la custodia de las autoridades federales en Weslaco, Texas. Entre los textos habría uno que decía: "If he dies, he dies" (Si se muere, se muere).

El portal de investigaciones también reveló las imágenes de varias capturas de pantalla en las que se refieren a la visita de las congresistas Alexandria Ocasio-Cortez y Verónica Escobar a un centro de detenciones en Texas.

Tras destaparse el escándalo, el NBPC envió un comunicado en que condenó los comentarios puestos en Facebook. "Las desafortunadas acciones de unos pocos no definen las acciones de aquellos que han elegido servir con honor e integridad", sostuvo la organización sindical en julio de 2019.

La Agencia Efe se comunicó con Art del Cueto, presidente del sindicato en Tucson, para buscar comentarios sobre la supuesta investigación del FBI, pero este se negó a dar comentarios.