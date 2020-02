Rubio quiere hacer historia como la tercera hermana en Legislativo California

Fotografía de campaña cedida donde aparece la aspirante a la asamblea de California por el distrito 57, Sylvia Rubio (C), mientras posa junto a su padre Sabino (i), su madre Esthela (d) y sus hermanas Blanca (2i) y Susana (2d). EFE/ Sylvia Rubio for State Assembly /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS