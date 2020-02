Un miembro de "los cinco de Central Park" carga contra Bloomberg

Nueva York, 28 feb (EFE News).- Kevin Richardson, uno de los hombres conocidos como "los cinco de Central Park", que fue condenado en Nueva York en 1990 por una violación que no cometió, ha cargado contra el candidato a las primarias demócratas Michael Bloomberg y ha pedido el voto para cualquier otro aspirante.

Richardson y otros cuatro jóvenes fueron encarcelados entre 6 y 13 años, tras ser encontrados culpables de la violación de una mujer que corría en el parque de Central Park, pero en 2001 un violador en serie encarcelado, Matías Reyes, confesó el crimen.

En 2003, los cinco demandaron a la ciudad, cuando Bloomberg era el acalde, pero el Ayuntamiento se negó a cerrar un acuerdo con ellos y el proceso judicial se prolongó hasta que la administración actual de la ciudad acordó indemnizarles con 41 millones de dólares.

Richardson recrimina a Bloomberg haber bloqueado la compensación que solicitaron entonces, que se elevaba a 250 millones de dólares.

"No se trataba de la demanda, se trataba de recuperar nuestras vidas", dijo Richardson, citado por el diario New York Post.

El miembro de "los cinco de Central Park" también pidió a los votantes que no se dejen "engañar" por los anuncios propagandísticos del multimillonario, que se ha gastado más en publicidad que cuatro de los principales contrincantes juntos.

"No dejes que estos anuncios te convenzan. No te dejes engañar por esto. Sabemos de primera mano quién es Michael Bloomberg, y estoy aquí para dar un paso al frente y que sepáis que es tiempo de votar y de que nuestras voces se oigan", agregó.

Su campaña no respondió directamente a los comentarios de Richardson, pero subrayó que Bloomberg "continuará el diálogo que está teniendo en todo el país en temas importantes para las comunidades negra y latina".

El caso de "los cinco de Central Park" -Richardson, Antron McCray, Yusef Salaam, Raymond Santana y Korey Wise- conmocionó a la ciudad en su momento.

La historia fue rescatada en 2012 por los directores Ken Burns, Sarah Burns y David McMahon, que hicieron un documental y en 2019, la plataforma de entretenimiento Netflix difundió la serie "When They See Us" ("Así nos ven", en español) que aborda lo ocurrido en cuatro episodios.