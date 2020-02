El filme "Veinteañera, divorciada y fantástica", sin miedo a comparaciones

México, 28 feb (EFE News).- "Veinteañera, divorciada y fantástica" llega este 13 de marzo a los cines mexicanos, dispuesta a dar batalla en la taquilla y huyendo de las comparaciones con la exitosa cinta de 2019 "Cindy la regia".

La cinta de comedia dirigida por Noé Santillán López relata cómo Regina, la joven protagonista "veinteañera, divorciada y fantástica", debe hallar su lugar en la vida luego de su corto matrimonio.

A lo largo de la trama se ven muchos paralelismos con "Cindy la regia", filme que ya rebasó los 100 millones de pesos (unos 5 millones de dólares), como el choque cultural, el empoderamiento femenino, la figura de la provinciana en búsqueda de su lugar en la vida, o la amiga o prima lesbiana que salen al rescate.

En torno a las posibles comparaciones, el elenco de la nueva comedia se mostró despreocupado en una entrevista con Efe.

"No, en realidad no nos preocupan. Las comparaciones siempre van a existir, pero creo que al final las historias son distintas. A mí me da mucho gusto que haya historias que son lideradas por mujeres y cada una con su problemática están rompiendo con muchos prejuicios", remarcó Natalia Téllez, quien da vida a Tábata, la amiga lesbiana de la protagonista y quien le ayudará a abrirse paso en la gran Ciudad de México.

Con respecto a la madurez con la que se cuenta para contraer nupcias a los 20 años, Paulina Goto, la protagonista, manifestó que la edad no tiene mucho que ver.

"Es un proceso de cada quien, es muy personal. Yo, Paulina, a mis 20 o 21 te diría que no estaba lista, no sé si lo estoy. Pero tengo amigas que se casaron a esa edad y están muy felices", refirió.

"La cuestión es que el camino de las mujeres no esté condicionado a cierta edad, pues limitas mucho su capacidad de crecer profesionalmente, hay presión”, agregó Téllez.

Por su parte, Jesús Zavala, quien da vida a Jaime, abogado y amigo de la pareja, expuso si el lema de "En la guerra y en el amor todo vale" puede ser justificable para su personaje, quien a lo largo de la trama actúa bajo esa premisa.

"No, creo que se tiene que quedar en dicho y no llevarlo a la práctica. Las cosas ya son muy complicadas, pero si te importa una persona o una relación, sí vale defenderlo a capa y espada pero de la forma correcta, no llevarte entre las patas a otras personas", dijo.

MACHISMO EN REDES

El personaje de Natalia Téllez se aleja totalmente de su 'look' en la vida real, ya que aparece con tatuajes y en una actitud "oscura".

Sin embargo, la también conductora se mostró un poco insatisfecha por la reacción de la gente, en su mayoría hombres, luego de haber mostrado las imágenes de cómo luciría Tábata (su personaje) en sus redes sociales.

"La piel del personaje era tatuada y me pareció maravilloso, porque además del estigma del cuerpo de la mujer, en Tábata siento que se rompe y se pone a prueba. Cuando lo subí a redes sociales, casi todos los hombres lo criticaron horrible '¡Antes, te veías muy bien! ¿Por qué te hiciste eso?', me escribían", explicó.

Y la actriz continuó: "Se trataba de un personaje, pero sino ¡qué triste el prejuicio!, no nací para darles gusto, me parece triste que el cuerpo de la mujer siga siendo para el placer", indicó.

Con respeto a los atributos que posee "Veinteañera, divorciada y fantástica" para conquistar al espectador, Zavala reveló los aspectos que considera más relevantes.

"Todos los demás personajes que rodean a Regina son importantes y tienen un propósito. Todos están construidos con un perfil diferente entre cada uno, cierra de una manera diferente, a pesar de que piensas que terminará con el cliché, eso nos llamó la atención a todos", dijo.

