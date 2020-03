Puerto Rico se prepara para celebrar segunda edición Premios Tu Música Urbano

San Juan, 4 mar (EFE News).- El trapero puertorriqueño Bad Bunny lidera con 19 nominaciones la segunda edición de los Premios tu Música Urbano, que se celebrarán el jueves en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, una velada que estará dedicada al veterano reguetonero Nicky Jam.

Seguido de Bad Bunny, quien recientemente lanzó su segundo disco en solitario "#YHLQMDLG (Yo Hago Lo Que Me Da La Gana), le siguen Anuel AA, con 17 nominaciones, Daddy Yankee -a quien se le dedicó la primera edición-, con 16, Ozuna, con 15, y Karol G y Nicky Jam con 8.

Algunas de las nominaciones de Bad Bunny son en las categorias de "Top Artista Masculino", "Canción Masculino" con "Callaíta" junto al productor musical Tainy, "Remix Del Año New Generation" con "No me conoce" junto a Jhay Cortez y J Balvin, y "Soltera" junto a Daddy Yankee y Lunay; "Colaboración del año" con "La Canción" junto a J Balvin, y "Bellacoso" junto a "Residente".

En esta nueva entrega hay 33 nominaciones, entre ellas, las nuevas categorías exclusivas del extranjero, como "Top urbano República Dominicana", "Top urbano Latinoamericano" y "Top urbano Europa".

La inclusión de estas nuevas categorías se hace en una edición que se le dedicará a la globalización del género de mayor crecimiento en la industria musical, según dijo en su momento Soraya Sánchez, una de las productoras del evento.

La primera edición contó con un desfile de reguetoneros que integró a algunos de los pioneros del género y la nueva generación de exponentes urbanos.

El artista que obtuvo la mayor cantidad de premios en la primera edición fue Ozuna, con siete galardones divididos entre su carrera de solista y colaboraciones.

Entre los artistas confirmados a participar en esta segunda edición están Ozuna, Nicky Jam, Wisin & Yandel, Natti Natasha, Sech, Jhay Cortez, Farruko, CNCO, Sebastián Yatra, Manuel Turizo, Silvestre Dangon, Mon Laferte, Rauw Alejandro, Miky Woodz, Lunay, Tito El Bambino, Arcángel, De La Ghetto, Dalex y El Alfa.

La Miss Universo 2006, la puertorriqueña Zuleyka Rivera, repetirá en la animación del espectáculo.

Los Premios tu Música Urbano serán televisados por la cadena Telemundo y esperan que al igual que en la primera entrega sean transmitidos en 52 países.