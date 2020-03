Ricky Martín hará gira por Norteamérica con Enrique Iglesias y Sebastián Yatra

San Juan, 4 mar (EFE News).- El cantante puertorriqueño Ricky Martin por primera vez hará una gira este año por norteamérica con el interprete español Enrique Iglesias, y con el colombiano Sebastián Yatra de "invitado especial".

A través de un comunicado, la organización de los mismos Live Nation, informó que producirá los mismos y que comenzarán en Phoenix (EE.UU) el 5 de septiembre y hará paradas en Houston, Los Ángeles, Toronto, Nueva York, Miami y otras ciudades más, antes de culminar el 30 de octubre en Atlanta.

También está prevista una actuación en Toronto y Montreal (Canadá), el 8 y 10 de octubre, respectivamente.

Las entradas estarán a la venta del público general a partir del jueves 12 de marzo.

Ambos artistas también tendrán sus propias pre-ventas exclusivas para sus seguidores.

Iglesias y Martin han creado algunas de las canciones más memorables de la música pop durante décadas y su lista combinada de éxitos es interminable, recordó la organización de las actuaciones.

El cantante español ganó devotos admiradores en todo el mundo con canciones como "Hero", "Escape", "Bailando", "Tonight" y sus éxitos más recientes "Súbeme La Radio" y "Duele El Corazón" con un nuevo álbum que será lanzado a finales de este año.

La carrera de solista de Martin explotó con "The Cup of Life" y "Livin' La Vida Loca", seguido de "She Bangs", "Vente Pa' Ca" y su más reciente "Tiburones" de su próximo álbum de estudio 2020.

"Los dos realizarán un repertorio de clase mundial de sus mejores éxitos una vez comience la gira este septiembre", subrayó Live Nation.

Yatra dejó su huella en el pop latino con su álbum "Fantasía", que debutó en el número uno en la lista Latin Pop Albums de Billboard.

Recibió una nominación al GRAMMY 2020 a "Mejor álbum pop latino" junto con dos Latin American Music Awards y cuatro nominaciones a los premios Latin GRAMMY.

Yatra está previsto que asista este jueves a la ceremonia de entrega de los Premios Lo Nuestro Urbano, que se entregarán en San Juan (Puerto Rico), y está previsto que ofrezca diez conciertos en España este año, entre otros proyectos.