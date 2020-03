Inmigrantes denuncian redadas del ICE en el sur de El Bronx en Nueva York

Nueva York 5 mar (EFE News).- Inmigrantes mexicanos denunciaron este jueves la presencia de agentes de inmigración con armas largas en sus hogares y calles del sur de El Bronx, donde ya han arrestado a dos de sus vecinos y sembrado el terror en esta comunidad de Nueva York.

Denunciaron además que los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) estuvieron acompañados en una ocasión por policías de El Bronx y pidieron una explicación al alcalde, Bill de Blasio y el jefe de la policía, Dermot Shea, porque Nueva York es una "ciudad santuario" que protege a migrantes sin documentos.

Los denunciantes aseguraron que en lo que va de año agentes de inmigración se han presentado en tres ocasiones en el edificio donde viven estas familias con sus hijos, donde detuvieron a Javier Rodríguez hace varias semanas.

"No tengo récord criminal ni orden de deportación", dijo el inmigrante en una conferencia de prensa esta noche, acompañado de sus vecinos, quienes portaban carteles denunciando las redadas y aseguraron que se mantendrán unidos y en alerta.

Rodríguez recordó que el día en que le detuvieron tocaron todas las puertas a las seis de la mañana y que abrió porque dijeron que eran policías y que estaban buscando alguien, pero "eso es mentira, son tácticas para engañar a la gente".

"Nunca enseñaron una orden de arresto y portaban chalecos que decían 'policía'", recordó.

Rodríguez, que está libre bajo fianza, indicó además que el pasado 3 de marzo volvieron a la misma hora al edificio, otra vez portando armas largas, pero nadie les abrió.

"No es justo que vuelvan otra vez a tratar de intimidarme; esto tiene que parar. Basta de terrorismo. Mi hijo está muy afectado por eso y empezó a llorar", indicó Rodríguez, acompañado por su niño de siete años.

"No tienen por qué portar armas largas; no somos terroristas. Creo que nuestro único delito es que somos inmigrantes pero no le hacemos daño a nadie. Vinimos con un sueño a trabajar", sostuvo.

Las denuncias surgen en momentos en que la Administración del presidente Donald Trump está reforzando sus operativos con agentes de élite y vigilancia las 24 horas en hogares y centros de trabajo para arrestar más inmigrantes indocumentados y deportarlos.

"Este es un lugar de inmigrantes y necesitamos que nos respeten", "No somos criminales", "Solo unidos podemos parar a Inmigración", o "Aquí estamos y no nos vamos", gritaban los inmigrantes que denunciaron además la presencia de agentes en las calles de su vecindario en coches no identificados.

"Sabemos que eran ellos porque llevaban chalecos dentro del vehículo y lo hemos documentado con fotos y vídeos", dijo a Efe otra de las residentes.

Por su parte, la activista Mirna Lazcano exigió "que nos respeten, que no entren con armas" y afirmó que las redadas de ICE son "terrorismo".

"Los niños sufren, esas prácticas no son aceptables. Queremos dejarles saber que no tenemos miedo, que estamos aquí, no nos vamos, vamos a luchar, a defender a nuestras familias. No tenemos miedo, Trump. Para tus prácticas terroristas, de intimidación a la familias. Soy mujer, madre e inmigrante y estoy aquí para decir basta", sostuvo.

"Es la tercera vez que entran aquí con armas, tipo Rambo (personaje al que dio vida Silvester Stallone en el cine). Son AK-47, es terrorismo, separación familiar", dijo, y explicó que siempre usan la táctica de mostrar fotos de cualquier persona que no vive en el vecindario para que abran las puertas.

Recientemente vecindarios de una comunidad en el distrito de Brooklyn también han denunciado las redadas de ICE y se organizaron para patrullar las calles en las mañanas, cuando los agentes suelen acudir a los hogares, lo que también harán los vecinos del sur de El Bronx.