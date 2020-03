Cubana Daína Chaviano gana el premio a mejor libro en español en Florida

Miami, 9 mar (EFE News).- La escritora cubana radicada en Miami Daína Chaviano, ganadora del premio al mejor libro en lengua española en los Florida Books Awards por su novela "Los hijos de la diosa Huracán", echa en falta galardones para obras literarias inéditas en español en Estados Unidos, según dijo a Efe.

En unas declaraciones telefónicas tras conocerse que obtuvo la Medalla de Oro al Mejor Libro en Lengua Española en la 14ª edición de los premios literarios instituidos por la Universidad del Estado de Florida, Chaviano se declaró "muy contenta" por este reconocimiento.

Preguntada por Efe, la escritora dijo que son pocas las convocatorias de premios para libros publicados en español que existen en Estados Unidos, porque el 99 % son para obras en lengua inglesa, pero en el terreno de los libros inéditos la situación es un desierto, porque prácticamente no hay ninguno, lo que resta posibilidades a los autores en la lengua de Cervantes.

A la 14 edición de los Florida Books Awards se presentaron unas 175 obras para las 11 categorías, de las cuales una sola está dedicada a los libros en español en todos los géneros.

La escritora cubana opinó que, dado el peso de la lengua española en Florida, debería haber también distintas categorías para libros en español.

Chaviano investigó durante más de diez años para escribir "Los hijos de la diosa Huracán", un "thriller histórico" que reconstruye el universo de los taínos, la principal cultura indígena del Caribe, y establece un vínculo entre el siglo XVI y el hipotético futuro de una Cuba en democracia.

La novela, publicada por Grijalbo-Penguin Random House, cuenta cómo una especialista en documentos antiguos intenta descubrir quién está detrás de varios asesinatos ocurridos en Miami y La Habana, tras el hallazgo de una tumba indígena.

En 2006, Chaviano también obtuvo la Medalla de Oro para libros en español durante la primera convocatoria de los Florida Books Awards con su novela "La isla de los amores infinitos", traducida a 27 idiomas.

En sus declaraciones a Efe, la escritora indicó que sus libros no se venden en Cuba entre otras razones por el "problema" de la "visión política" que ella tiene sobre lo que allí sucede, pero sabe por las redes sociales, en la que está "muy activa, que sus novelas entran a la isla y se leen.

Las obras de Chaviano han sido traducidas a una treintena de idiomas y han recibido diversos galardones internacionales como el Premio Anna Seghers (Academia de Artes de Berlín, Alemania, 1990), el Premio Azorín de Novela (España, 1998) y el Premio Nacional Malinalli para la Promoción de las Artes, los Derechos Humanos y la Diversidad Cultural (México, 2014), entre otros.

Una de sus obras más reconocidas es el cuarteto novelístico "La Habana Oculta", compuesto por "El hombre, la hembra y el hambre", "Casa de juegos", "Gata encerrada" y "La isla de los amores infinitos".

La Medalla de Plata para el Mejor Libro en Lengua Española en los Florida Book Awards fue para Lizette Espinosa por su poemario “Humo”. El tercer puesto en esta categoría quedo desierto.

Los premiados recibirán sus medallas el 2 de abril en un banquete de gala que se efectuará en Tallahassee, capital del estado de Florida.

En una entrevista con Efe el pasado mes de octubre, Chaviano dijo que quiso vislumbrar en "Los hijos de la diosa Huracán" un futuro "utópico" para Cuba con "elecciones democráticas", porque estaba cansada del "futuro completamente oscuro" de las distopías tan en boga en la literatura y el cine actuales.

"Estamos demasiados saturados de distopías, cargados de lo mas terrible de lo que podemos imaginar como sociedad y como seres humanos" y "si nos llenamos con esa carga de negatividad no vamos a poder crear el futuro que muchos de nosotros queremos", señaló la autora en una entrevista con Efe en Miami, ciudad donde reside desde 1991.

Además de Chaviano fueron premiados en los Florida Book Awards Sophia Gholz, por "The Boy Who Grew a Forest"; Ryan Calejo, por "Charlie Hernandez and the Castle of Bones"; Victor Andréés Triay, por "The Mariel Boatlift: A Cuban-American Journey"; Paul Wilborn, por "Cigar City"; Jaquira Dííaz, por "Ordinary Girls"; Maureen Seaton, por "Sweet World"; Robert N. Macomber, por "Honoring The Enemy: A Captain Peter Wake Novel"; Trish Doller, por "Start Here"; y Joy Sheffield Harris, por "The Florida Cracker Cookbook".