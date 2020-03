Propuesta de muro fronterizo privado avanza en el Senado de Arizona

Tucson (AZ), 9 mar (EFE News).- Un comité del Senado estatal de Arizona aprobó este lunes una propuesta que permitiría a compañías privadas construir secciones de muro fronterizo, financiado con donaciones y sin necesidad de un permiso de la ciudad o condado dentro de propiedades privadas o del estado.

"Un muro en la frontera funciona, detiene el trafico de drogas y el cruce de indocumentados. Esto ha sido confirmado en lugares donde el muro ha sido construido", dijo el principal impulsor de la iniciativa y líder de la mayoría de la Cámara de Representantes de Arizona, el republicano Warren Petersen.

Petersen dijo a los miembros del Comité de Gobierno del Senado estatal que en regiones como Yuma, Arizona, donde el Gobierno federal ha construido un muro fronterizo, las detenciones de inmigrantes han descendido en un 70 %.

La propuesta busca facilitar la construcción de secciones de muro fronterizo dentro de tierras privadas por el grupo antiinmigrante We Build the Wall Inc,, que en 2019 construyó un segmento de muro privado en el estado de Nuevo México, donde enfrentó una serie de problemas por no tener los permisos correspondientes.

Mary Ann Mendoza, madre de Brandon Mendoza, un agente de policía de la ciudad de Mesa que murió a manos de un inmigrante indocumentado en 2014, dijo que la legislatura debe de proteger los derechos de los dueños de las propiedades en la frontera.

Como parte de su testimonio en favor de esta iniciativa, dijo trabajar muy de cerca con el grupo We Build The Wall y enfatizó que en lugares donde ya se construyeron segmentos de muro privado en Nuevo México y Texas, los dueños de estas propiedades ya se sienten más seguros y ya no necesitan salir armados para recorrer sus tierras.

No todos apoyan esta propuesta. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) expresó su oposición indicando que un muro en la frontera divide a las comunidades y daña el medioambiente. También cuestionó la seguridad de este tipo de construcción al no estar sujeta al cumplimiento de las regulaciones establecidas por las ciudades.

También el hecho de que no se tome en cuenta la opinión de la Comisión Internacional de Límites y Agua (CILA), que supervisa el flujo de agua conforme a los tratados firmados con México.

La propuesta fue aprobada 4-3 y ahora pasa al pleno del Senado estatal.

We Build The Wall fue fundado por partidarios del presidente Donald Trump y hasta la fecha ha recaudado 25 millones de dólares en donaciones para construir segmentos de muro fronterizo a lo largo de la frontera con México.

Entre los asesores del grupo están Steve Bannon, exestratega de Trump, y Kris Kobach, exsecretario del Estado de Kansas.