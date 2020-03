Inmigrante argentino es nombrado director de Asuntos Culturales de Nueva York

Nueva York, 11 mar (EFE News).- El inmigrante argentino Gonzalo Casals, director del Museo de Arte Leslie-Lohman, fue nombrado este miércoles director de Asuntos Culturales de la ciudad de Nueva York por el alcalde Bill de Blasio.

"El arte y la cultura deberían enriquecer la vida de todos los neoyorquinos, no solo de unos pocos", dijo De Blasio en un comunicado al anunciar el nombramiento de Casals, que desde 2017 dirigía un museo que tiene sus raíces en el movimiento por los derechos civiles de la comunidad LGBTQ (lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, queer) .

Casals, quien se identifica como "queer", fue antes director interino del Museo del Barrio, en East Harlem, y vicepresidente de Programas y Participación Comunitaria en la organización sin ánimo de lucro Friends of High Line.

De Blasio indicó además que, como director del Departamento de Asuntos Culturales, Casals "continuará asegurándose de que la vibrante cultura de Nueva York sea accesible y significativa para todos".

"Llegué a Nueva York hace cerca de 20 años atraído por la oportunidad de ser parte de la comunidad cultural más grande del mundo, tan diversa y vibrante como ninguna otra", indicó el inmigrante argentino, que sucede en el cargo a Tim Finkelpearl, quien renunció el pasado octubre.

"Desde entonces mi admiración y respeto por las personas que impulsan este increíble sector cultural solo ha crecido. He visto de primera mano cómo el sector cultural de Nueva York da forma tan profundamente a las vidas de los residentes de cada condado", agregó Casals, que llegó a Nueva York en 2002 y asumirá su nuevo cargo a partir del 13 de abril.

Bajo el liderazgo de Finkelpearl, el presupuesto cultural de la ciudad aumentó más de 35 %, de 156 millones en 2014 a 211,6 millones para el año fiscal 2020.

Casals, quien ha escrito para The New York Times, New York Magazine y Huffington Post, entre otros medios, enseña en al Universidad de la Ciudad de Nueva York, la Universidad de Nueva York y la Universidad de Yale.