Refinería en Denver vuelve a emitir “arcilla amarilla” sobre barrios latinos

Denver (CO), 18 mar (EFE News).- Tras pagar recientemente una multimillonaria multa por no controlar el material que emite al aire, la refinería de la empresa Suncor tuvo este martes problemas en una de sus unidades y una amplia zona de los barrios hispanos en el norte de Denver quedó cubierta con una nube amarilla.

Suncor pagó unos 9 millones de dólares al estado de Colorado por incidentes similares ocurridos entre 2017 y 2019 y ahora, según un comunicado enviado a Efe este miércoles, "la refinería en Commerce City experimentó (el martes) un mal funcionamiento de su equipo".

El problema se inició aproximadamente a las 6 de la tarde, hora local, y fue controlado una hora después.

Como resultado del incidente se liberó "catalizador de la unidad de craqueo catalítico fluidizado de la planta 2, o unidad FCC". Ese catalizador es "un material similar a la arcilla que se clasifica como no peligroso", agregó la firma.

El pasado 11 de diciembre, Suncor tuvo el mismo problema, aunque en ese caso la cantidad de "arcilla" emitida fue mucho mayor al punto que llegó a acumularse sobre el suelo y sobre los carros.

En ese momento, Suncor pagó por el lavado de numerosos vehículos en el norte de Denver y en el sur de Commerce City, donde la amplia mayoría de los residentes es de origen hispano.

Según Donald Austin, vicepresidente de la Refinería Suncor en Commerce City, "los datos preliminares indican que el ventilador de la unidad FCC se disparó", por lo que el material, que debería haber permanecido circulando dentro de la unidad, fue liberado por una de las chimeneas de la refinería, formando una especie de nube amarilla.

Austin dijo que la vigilancia del aire en la zona "no muestra ninguna lectura preocupante" y que "ningún empleado" de Suncor fue afectado.

Aun así, Ean Thomas Tafoya, codirector del Foro Latino de Colorado, indicó que la comunidad está "altamente preocupada" y que "nuevamente se quedó con muchas preguntas".

"Con el problema del COVID-19, ¿Está el personal del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE) para preparado para responder? ¿Fue alguien afectado (por las emisiones)?", preguntó el dirigente.

Según Tafoya, el hecho de que empleados de Suncor no hayan sido afectados no significa que no haya habido personas afectadas en las comunidades circundantes, especialmente porque, dijo, esa área de Denver tiene una de las más altas concentraciones de personas latinas con problemas de asma en el país.