El movimiento paralímpico internacional, satisfecho con aplazamiento a 2021

Tokio 2021, el nuevo objetivo de los deportistas paralímpicos españoles

David Ramiro

Madrid, 25 mar (EFE).- Los deportistas paralímpicos españoles, responsabilizados con la situación sanitaria que afecta a todo el mundo, se muestran favorables al aplazamiento de los Juegos de Tokio de 2020 a 2021, a una fecha concreta aún por determinar.

Sensibilizados y responsabilizados con la situación global que se está viviendo debido a la pandemia de coronavirus, diecisiete deportistas españoles atienden a EFE desde sus domicilios para dar su opinión acerca de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021, su nuevo objetivo.

Lo primordial, según recalcan de manera unánime, es la salud. El deporte queda en un segundo plano, aunque la ilusión por ir a Tokio siga viva en sus pensamientos.

CICLISMO

Ricardo Ten

Era algo que todos estábamos esperando. Me parece bien. No hay que olvidar que los Juegos es la mayor competición a la que se puede asistir, es una fiesta del deporte y si se hubiera celebrado en las fechas indicadas no hubieran estado todos los países y todo el público. Estoy contento, pero también desilusionado por lo que supone,. Surgen dudas de si vamos a tener que hacer otra vez toda la clasificación o ir a las competiciones para puntuar, pero poco a poco iremos viendo. Lo importante es la salud y eso es lo que va a primar para todos.

HALTEROFILIA

Loida Zabala

A mi la cuarentena no me afecta tanto como a otros compañeros porque entreno en casa. El aplazamiento es mucho tiempo, pero apoyo la decisión al ser necesaria para muchos compañeros como los nadadores, ya que si se hubiese hecho este año estarían en desigualdad de condiciones. Respeto la decisión y tengo plena confianza en que se llevará a cabo lo mejor para todos.

JUDO

Marta Arce

Un mal necesario. No había otra alternativa. Si se consigue frenar el ritmo de contagio esto va para meses en varios países. A mi personalmente me viene fatal porque por mi edad (42 años) supone resistir un año más en alto rendimiento y no sé por cuanto tiempo conseguiré mantener un ritmo de entrenamiento en casa. Entiendo la decisión, la comprendo y espero que esto se pase pronto y que haya el menor número de víctimas. Nos tenemos que adaptar de forma madura y mantener la entereza y seguir adelante.

NATACIÓN

Michelle Alonso

Me parece lo correcto por todo lo que estamos pasando. Hay que seguir adelante con los entrenamientos en casa y esperando que esto se solucione y encuentren una vacuna para eliminarlo pronto.

Teresa Perales

Creo que es lo más adecuado y si los deportistas sabemos cuándo se van a realizar nos quedamos más tranquilos y nos organizamos mentalmente la temporada. No saber qué decisión se iba a tomar con la cita olímpica era una agonía porque un futuro incierto provoca demasiado estrés.

Íñigo Llopis

Ha sido la mejor opción, era la medida que se debía tomar, porque llegados a esta situación no creo que se diera un buen espectáculo y aparte habría mucha diferencia entre los que pueden entrenar y los que no. Lo primero es la salud y hay que quedarse en casa para terminar con el virus.

Enhamed Enhamed

Yo lo celebro porque venía pidiéndolo desde hace unos días. El olimpismo exige que los deportistas compitamos en buena lid y al máximo nivel, cosa imposible entrenando en tu casa. El aplazamiento garantizará que los Juegos sean justos. La superación requiere cultivación, pero sobre todo responsabilidad para con nosotros mismos y hacia la sociedad.

TENIS DE MESA

Jordi Morales

Me parece la decisión más acertada y coherente, teniendo en cuenta que lo más importante es la salud de los deportistas. Cuidándonos nosotros vamos a cuidar del resto. Hasta que no se supere esta pandemia el deporte debe quedar a un lado. No teníamos la cabeza para prepararnos de la manera más idónea. Hay que tomárselo con calma y ya tendremos tiempo de volver a prepararnos y que los Juegos sean espectaculares y en igualdad de condiciones.

José Manuel Ruiz

Se acaba con la incertidumbre y sabemos a qué atenernos a corto plazo. Hay que centrarse en mantener la rutina que tenemos de entrenamiento estando en casa y seguir con la responsabilidad para ser solidarios. Yo espero que no influya en los criterios de clasificación y se mantenga para los que ya tenemos la plaza. Ahora todo son especulaciones y espero que las próximas semanas se pongan de acuerdo y unifiquen los criterios para no tener más dudas.

ATLETISMO

Héctor Cabrera (jabalina)

Es un varapalo bastante grande. No tenemos ningún tipo de competición durante el año, aunque estamos a la espera de la Federación Española de atletismo para ver que hace con los campeonatos de España. Estoy bastante preocupado porque es un año deportivo que uno no quiere perder. Vamos a seguir entrenando de la misma manera y como el CPE nos cedió material para nuestras casas (pesas y barra olímpica) y con mi padre, que es un poco manitas, me ha hecho una barra, estoy bastante cómodo. Se veía venir que lo iban a aplazar para 2021. La salud a nivel mundial es muchísimo más importante, pero estamos a la espera de las becas deportivas, es otro cambio de ciclo y tenemos que ver como afecta. Esperemos que en pocos días nos aclaren la situación.

Gerard Descarrega (velocidad)

Teniendo en cuenta la situación que atraviesa el mundo es la mejor noticia. Viene bien que los aplacen porque estoy totalmente inactivo, aunque me entristece esperar un año y pico más para los Juegos. Lo veo muy lejos. Se va a hacer dura la preparación pero es lo mejor en líneas generales.

Alberto Suárez (maratón)

Es una noticia que todos esperábamos. Vivimos situaciones complicadas y aunque no nos gusta como deportistas, porque llevamos mucho tiempo esperando para estar en Tokio, el aplazamiento es lo más justo. No podemos entrenar ni tener la cabeza para competir en igualdad. Para septiembre todavía habría margen de poder entrenar y estar en condiciones, pero lo que toca es que esta pandemia pase y podamos volver a la vida rutinaria. Es una mala noticia para todos los que preparamos los Juegos, pero hoy en día hay que mirar por la salud. Está muriendo mucha gente, muchos lo están pasando mal, y debemos cambiar la mente al siguiente objetivo.

TRIATLÓN

Susana Rodríguez

Que se haya anunciado el aplazamiento de los Juegos para 2021 me parece una gran decisión y un camino a la esperanza y a que esos Juegos puedan desarrollarse con un ambiente de salud para todos y también de igualdad deportiva. Esperemos que Tokio pueda enseñar en 2021 lo que han preparado para el mundo porque se lo merecen también por el trabajo que han hecho. Todo es incertidumbre para todos, hay que vivir el día a día. Creo que todo el mundo merece unos Juegos en condiciones y este año esto no sería posible.

Jairo Ruiz

Me da mucha pena porque para ir a los Juegos es muy difícil de clasificarse y espero que todo el mundo que estuviera en disposición de correr en 2020 esté en 2021. Aplazar los Juegos es lo más razonable porque no estábamos en las condiciones de organizar un evento de esa magnitud. Iba a ser muy peligroso para deportistas y público y lo que conlleva después al volver a nuestros países de origen. La decisión que han tomado es la más lógica, la más sensata.

Alejandro Sánchez Palomero

El aplazamiento de los Juegos es una decisión que duele por todo lo que conlleva de esfuerzo, preparación e ilusión en este ciclo. Es una decisión que se entiende. Las circunstancias priman por encima de todo, son muy preocupantes, y celebrar los Juegos no hubiese sido una celebración, sino un despropósito. Ahora queda un año para volver a estar a nuestro mejor nivel.

BALONCESTO EN SILLA

Lucía Soria (Casa Murcia Getafe y selección española):

Todos los deportistas teníamos la ilusión que fuesen este verano, pero con lo que está pasando no sería una fiesta del deporte como se merecen. Ahora lo prioritario es unir fuerzas y terminar con esta pandemia para asegurar la salud de todo el mundo. Después hay que prepararse y celebrar los Juegos del reencuentro. Hacerlos este verano era inviable y hacerlos en otoño no sería justo porque llevamos semanas sin entrenar. Yo no he podido sentarme en mi silla de baloncesto desde el 10 de marzo y no serían unos Juegos justos para nosotros ni para el espectador. Creo que posponerlos es una decisión acertada.

Asier García (Bidaideak Bilbao y selección española):

Lo más lógico para poder disfrutar todos de unos Juegos era aplazarlos. Habrá que ir asimilándolo y cambiar los programas de entrenamiento. El equipo mantendrá la plaza, pero a nivel individual no tengo nada. Había sido un gran año y creo que tenía muchísimas opciones de mantener la confianza del seleccionador, pero tendré que luchar un año más por esa plaza entre los doce elegidos.