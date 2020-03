Piden al gobernador de Nueva York mantener intacta la ley de fianzas

Nueva York, 30 mar (EFE News).- Un grupo de legisladores demócratas y más de 200 organizaciones pidieron al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, y a los líderes del Senado y la Asamblea del estado que no haya otra reforma a la ley de fianzas, que ha permitido que miles esperen juicio fuera de la prisión, lo que recuerdan ha beneficiado a latinos y afroamericanos.

Mientras el estado se ha convertido en el epicentro de la pandemia del coronavirus en Estados Unidos, las voces que se oponen a la enmienda aseguran que enviar gente a prisión porque no pueda pagar una fianza sería "inhumano" y tendría el efecto de aumentar el contagio entre la población penal.

El año pasado la legislatura del estado enmendó la ley para abolir la fianza en efectivo para que personas con delitos menores o no violentos pudieran salir en libertad en espera de juicio.

Ello ocurrió después de que miles de personas que no habían sido condenadas por un delito y no eran peligrosas pasaran mucho tiempo en las cárceles de Nueva York, hasta años, debido a que no podían pagar la fianza por ser pobres.

Sin embargo, la reforma, que entró en vigor el pasado 1 de enero, no ha encontrado eco en algunos fiscales e incluso el jefe de la policía de la ciudad, Dermot Shea, atribuyó el alza en los delitos ese mes a la nueva legislación.

Varios casos de delitos cometidos por personas que estaban libres en espera de juicio llevaron al gobernador Cuomo a aceptar realizar nuevos cambios a la norma.

Sin embargo ha enfrentado amplia oposición y división entre sus los demócratas, algunos de los cuales pidieron este lunes en una conferencia de prensa que le dé tiempo a la nueva ley.

En una carta enviada a Cuomo el viernes aseguraron que los cambios en la ley podría aumentar el número de personas injustamente encarceladas sin juicio, particularmente afroamericanos y latinos. "No es solamente inhumano sino que amenaza con la propagación del virus", indica la carta.

Los que defienden que la ley permanezca como fue enmendada el año pasado destacan en la carta que a febrero de este año, poco después de haber entrado en vigor la reforma, había 6.800 menos personas encarceladas en comparación con febrero de 2019.

"Eso significa 6.800 que están diariamente en sus casas con sus familias que pueden mantener su empleo y hogares mientras esperan su juicio", indica la misiva enviada a Cuomo, quien está en medio de la batalla contra el coronavirus.

En la carta señalan además que la reforma está bajo ataque por una campaña "para infundir temor", a menudo con motivaciones raciales y de desinformación.

Uno de los casos que avivó los reclamos de cambio fue el suscitado cuando una mujer en Brooklyn que presuntamente abofeteó a tres mujeres judías ortodoxas y les gritó un insulto antisemita quedó en libertad sin derecho a fianza y al día siguiente fue arrestada presuntamente agredir a otra mujer.

Entre los que dejaron escuchar oír su voz para defender la ley tal y como está están las asambleístas Catalina Cruz y Carmen de la Rosa, así como el defensor del pueblo, Jumaane Williams.