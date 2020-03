Vuelven a negar fianza al exjefe de Seguridad de México

Nueva York, 31 mar (EFE News).- El exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, sufrió este martes otro revés en un tribunal federal de Nueva York donde le negaron la libertad bajo fianza por tercera ocasión.

El juez Brian Cogan, que presidirá el juicio por acusaciones de narcotráfico, para el cual aún no hay fecha, negó también la solicitud del acusado para que le otorgue la libertad temporal por miedo a un posible contagio de coronavirus en la prisión donde se encuentra recluido.

En una audio conferencia, medida que como en otras cortes del país se ha puesto en marcha en el tribunal federal para el distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, donde se juzga al mexicano, el juez dio paso a la posición del Gobierno de no liberar a García Luna.

Durante la audiencia, que se extendió durante una hora y media y en la que se evaluó la tercera propuesta de fianza presentada por García Luna de dos millones de dólares, la Fiscalía reiteró sus argumentos de que representa un alto riesgo de escapar para evadir la posible cadena perpetua.

Insistió en que el exjefe de Seguridad bajo el Gobierno del presidente Felipe Calderón (2006-2012), acusado de tres cargos de conspirar para traficar cocaína a Estados Unidos y de otro por falso testimonio, de los que se ha declarado no culpable, escaparía a México.

"Nació y creció en México, vivió allí toda su vida, tiene familia allí. Además, cruzar la frontera no es un reto, puede hacerlo caminando o en coche, sin mostrar documentos especiales", indicó la Fiscalía.

Incluso, aseguró que aunque tuviera vigilancia electrónica, ello no le impediría escapar a México.

Insistió la Fiscalía, como ha hecho desde que acusó a García Luna cuando fue arrestado en diciembre, que una vez en México contaría con apoyo de políticos corruptos y del cartel de Sinaloa, uno de los más poderosos del mundo, igual que ayudaron a su exlíder Joaquín "el Chapo Guzmán Loera, que durante casi 15 años evadió a las autoridades.

"Tiene poderosas razones para escapar y debe continuar detenido", sostuvo la Fiscalía federal, que desglosó la propuesta de fianza del acusado de dos millones de dólares, diez garantes y varias propiedades, presentada el pasado 25 de marzo por su abogado, César de Castro.

La Fiscalía fue descartando uno a uno a la mayoría de los garantes. Destacó que las propiedades no tienen el valor para respaldar una fianza de dos millones y que la relación de los garantes con García Luna fue sólo de trabajo y no cercana al acusado como para garantizar que éste no se evada.

De Castro insistió, por su parte, que su cliente no iba a escapar porque en EE.UU. viven su esposa e hijos, que asisten a una universidad, y tiene sus negocios en Florida.

El pasado febrero De Castro presentó dos propuestas de fianzas para su cliente de un millón de dólares, varios garantes y propiedades, que fueron rechazadas por el tribunal como hizo hoy el juez Cogan al señalar que nada evitaría que García Luna no sucumba a la tentación de huir.

En la propuesta de fianza, García Luna pidió una salida temporal de prisión ante el temor de contagio con el coronavirus pero la Fiscalía sostuvo que no es una persona en riesgo, que el Metropolitan Correctional Center, donde está preso, ha tomado medidas de aislar al único reo que hasta ahora ha arrojado positivo y puesto en marcha otras acciones para evitar su propagación.

García Luna fue arrestado el pasado diciembre en Dallas (Texas) y acusado de narcotráfico y de aceptar sobornos de Joaquín Guzmán "El Chapo", líder del cartel de Sinaloa, para permitirle operar sin impunidad en el país.

Entre 2001 y el 2005 el acusado dirigió la Agencia Federal de Investigación (AFI) de México (creada en 2001 bajo la presidencia de Vicente Fox que le nombró al cargo) y posteriormente fue el secretario de Seguridad Pública.