Puerto Rico registra sus dos primeros casos infantiles de enfermos por Covid-19

San Juan, 2 abr (EFE News).- La muerte de un hombre de 84 años en una institución hospitalaria en la región de Mayagüez eleva a 12 la cifra de fallecimientos en Puerto Rico por el coronavirus, a la vez que se reportaron nuevos 30 casos positivos de personas con Covid-19, para un total de 316, entre ellos los primeros en menores.

De esa treintena de casos nuevos, dos corresponden a menores de edad; una niña de 4 años y un adolescente de 17, informó este jueves en un comunicado el Departamento de Salud.

Ambos representan los primeros casos infantiles/juveniles positivos al novel coronavirus en Puerto Rico.

Mientras, los resultados positivos de adultos corresponden a 13 mujeres de 20, 64, 61, 26, 74, 62, 78, 49, 53, 55, 81, 82 y 84 años.

Asimismo, se suman 15 hombres; dos de ellos de 33 años y los demás de 30, 42, 49, 51, 52, 55, 61, 63, 64, 67, 69, 70,79.

"Los pronósticos epidemiológicos anticipan que Puerto Rico pasará por el pico más alto de contagio aproximadamente para la primera semana de mayo, lo que significa que el momento más crítico de esta pandemia en la isla aun no ha llegado. Le pedimos una vez más a la ciudadanía que coopere y siga las instrucciones establecidas por la Orden Ejecutiva emitida por la gobernadora, Wanda Vázquez", dijo en el comunicado el secretario de Salud, Lorenzo González.

"Estamos realizando todas las gestiones y esfuerzos pertinentes para que podamos enfrentar lo mejor posible esta crisis en el país, pero la mejor forma que usted tiene para protegerse es quedándose en su casa", enfatizó González.

Por su parte, Segundo Rodríguez, coordinador del grupo de trabajo médico contra el Covid-19 del gobierno de Puerto Rico, expresó que el "aumento en casos positivos es inminente y el futuro del país y sus ciudadanos dependerá en gran medida del apoyo que se reciba de ellos al respetar las medidas de contención y prevención que hemos recomendado".

"Por favor, no es momento de visitar a familiares que hace tiempo no había visto o de salir sin necesidad. Por su salud, por su comunidad, permanezca en su hogar. No queremos tener los cuadros de muertes que están viviendo otros países. Es momento de detenernos y dejar de subestimar este virus. Cualquier persona, por más sana que parezca, pudiera estar contagiada y puede contagiarlo a usted. No salga de su casa, es vital que estas medidas de aislamiento social se tomen con mucha seriedad", puntualizó.

En Puerto Rico se han realizado un total de 3.041 pruebas de Covid-19, de las que 1.604 han arrojado resultados negativos.