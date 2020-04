Los Falcons presentan sus nuevos uniformes y vuelven al color negro

Atlanta (EE.UU.), 8 abr (EFE).- Los Falcons de Atlanta presentaron este miércoles sus nuevos uniformes en el que predomina el color negro.

El uniforme de local para los Falcons consistirá de camisetas negras y pantalones blancos, mientras que el de visitante será sobre blanco. Habrá hasta ocho combinaciones de uniforme, incluyendo una versión retro del equipo de 1966 y un uniforme alterno "Rise Up".

Se suponía que los nuevos uniformes se revelarían el próximo martes, pero filtraciones vía internet obligaron a los Falcons a adelantar la fecha.

El anuncio del equipo llega un día después de que sus vecinos de la División Sur de la Conferencia Nacional (NFC), los Buccaneers de Tampa Bay, revelaron sus nuevos uniformes de cara a la próxima temporada.

El dueño de los Falcons, Arthur Blank, habló de los cambios en una carta, comenzando por discutir el efecto de la pandemia de coronavirus afectando al país y elogiando a los trabajadores del sector de la salud por ayudar en la lucha.

Al discutir los uniformes, Blank hizo referencia a la importancia de la temática "de vuelta al negro", en el sentido que era el que más identificaba al equipo.

"El negro ha sido parte importante de nuestra historia desde 1966 y tanto nuestros seguidores y jugadores han pedido que regrese", escribió Blank. "Las siglas 'ATL' son conocidas alrededor del mundo, y ahora lo portamos con orgullo como muestra de unidad, diversidad, y unión. Algo de lo que nuestro mundo requiere más, especialmente en estos momentos difíciles".

La colección incluye cuatro jerseys (negro de local, blanco de visitante, degradado alterno y el retro del '66), cuatro pantalones (negros, blancos, rojos y retro) y un casco (negro satinado).

Los Falcons usaron casi dos décadas de investigación a los seguidores y recopilaron datos de grupos de enfoque, en línea y redes sociales.

También recabaron información de exjugadores y jugadores actuales, que decidieron que sería bueno "apropiarse del rojo", pero traer de vuelta el negro, reflejando el progreso de la ciudad, al tiempo que mantienen las cosas apegadas a las raíces.

Discusiones internas para el cambio comenzaron en el 2016, pero el proceso se inició oficialmente en enero del 2018. Fue un esfuerzo de colaboración con la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) y la compañía Nike lo que permitió lograr el producto final.

El mariscal de campo Matt Ryan, tackle defensivo Grady Jarrett, receptor abierto Calvin Ridley y linebacker Deion Jones estuvieron entre los jugadores que modelaron los nuevos uniformes.

"Hay una sensación en ello", comentó Ryan. "No puedo explicar cuando miras en el casillero y ves ese color, de cabeza a los pies, y el negro será bueno, también. No puedo definir la sensación, pero existe en los nuevos uniformes y más cuando están en nuestro casillero".

Por su parte, Jarrett dijo que estaba convencido que los nuevos uniformes aportarían más energía al equipo y a la ciudad porque los aficionados se sentían emocionados.

"Sé que es un tiempo difícil para todos, ahora, pero esperamos que podamos brindar algo de emoción y luz a nuestra ciudad y aficionados. Alrededor de todo el mundo, la gente sabe qué significa 'ATL', así que estamos orgullosos por representar eso, hoy y todos los días", destacó Jarrett.

El entrenador en jefe de los Falcons, Dan Quinn, también expresó su entusiasmo respecto al cambio.

"No podría estar más emocionado de ver cómo se conjunta todo esto", comentó Quinn. "No solamente estarán contentos los jugadores, pero creo que nuestros aficionados también, al igual que yo me siento. Durante este tiempo tan difícil para tantos, esperamos que esta nueva imagen brinde lo mejor de cara al futuro",

Dejando de lado los uniformes, los Falcons esperan regresar de campañas consecutivas con marca perdedora de 7-9 y volver a los playoffs en una temporada crucial tanto para Quinn como para el gerente general Thomas Dimitroff.

Los Falcons alcanzaron el Super Bowl tras la campaña del 2016, cayendo ante el nuevo pasador de los Buccaneers, Tom Brady, y los Patriots de Nueva Inglaterra en tiempo suplementario, por 34-28, en el partido que se disputó el 5 de febrero del 2017 en el NRG Stadium de Houston.