Ozuna participa en el nuevo sencillo del grupo Black Eyed Peas, "Mamacita"

San Juan, 10 abr (EFE News).- El artista puertorriqueño Ozuna forma parte de los artistas invitados en el nuevo sencillo que lanzó este viernes el grupo estadounidense de rap Black Eyed Peas, "Mamacita".

Además de Ozuna, la agrupación, integrada por Will.i.am, Taboo y Apl.de.ap, invitó a la cantante filipina J.Rey Soul al tema, según se detalló este viernes en un comunicado de prensa.

Ganadores de seis premios Grammy, Black Eyed Peas -conocidos por sus fusiones musicales y la mezcla de cultura de sus integrantes- regresa con "Mamacita" de la mano de Ozuna, poseedor de cuatro récords Guinness.

Para Ozuna, "Mamacita" es su sencillo más reciente desde que lanzó su tercer disco, "Nibiru".

De dicho álbum, esta semana sumó con el tema "Fantasía" dos nuevos "número uno" en las listas "Latin Airplay" y "Latin Rhythm Airplay" de Billboard.

Mientras, J.Rey Soul, cuyo nombre de pila es Jessica Reynoso, fue una pasada finalista de la competencia "The Voice" (La Voz), en Filipinas.

La cantante es de ascendencia afroamericana y filipina, al igual que Apl.de.ap.

Los seguidores de Black Eyed Peas conocen bien a J.Rey Soul por sus grandes aportes al álbum "Masters of the Sun Vol. 1" (2018) y sus actuaciones durante su gira en 2019 por Europa, América Latina y Asia.

El tema de "Mamacita" también cuenta con un vídeo musical, dirigido por Julien Christian Lutz, "Director X".

Black Eyed Peas, por su parte, regresa con "Mamacita", después de obtener éxito con "RITMO (Bad Boys For Life)", en el que colaboró el artista urbano colombiano J. Balvin.

Sobrepasando las 1.000 millones de reproducciones en menos de seis meses, incluyendo 432 millones en Spotify, el tema se ha convertido en su "canción más escuchada a través de una plataforma", superando las cifras de sus éxitos "I Gotta Feeling" y "Where Is The Love?".

"RITMO (Bad Boys For Life)", a su vez, sigue dominando varias listas de popularidad.

Durante las pasadas dos semanas, se ha colocado en la cima de la lista Hot Latin Songs de Billboard, con nueve semanas no consecutivas en el primer puesto.

"RITMO (Bad Boys For Life)" también ha obtenido múltiples certificaciones en diversos país, entre ellas, cuatro veces Platino en México, tres veces Platino en España, Platino en Italia, Suiza, Brasil, Argentina, Colombia y Costa Rica, y Oro en Canadá, Francia (dos veces), Suecia y Turquía.

El vídeo musical de "RITMO" cuenta también con más de 600 millones de vistas en YouTube.