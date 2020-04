Dylan Fuentes, de promesa de la música urbana colombiana a doctor corazón

Miami, 13 abr (EFE News).- Dylan Fuentes, la promesa de la música urbana colombiana, se ha metido a doctor corazón en las redes sociales, desde que comenzó a promocionar su primer sencillo "Bipolar", una canción que habla de la necesidad de abandonar las relaciones tóxicas, en especial las románticas.

"Les pedí a mis fanáticos en las redes que pusieran cuáles eran sus parejas tóxicas y comenzaron a contar sus experiencias y hasta a poner el nombre de esas personas con las que habían estado mal", dijo Fuentes en una entrevista con EFE desde la casa de sus padres en Colombia.

Lo que comenzó como una estrategia para promover "Bipolar" se transformó en sesiones de consultas de sus seguidores.

"No puedo creer lo que me cuentan. Yo trato de decirles lo mejor que puedo", reconoció el artista, quien se dio a conocer a nivel internacional primero como actor, gracias al papel de Johnny KI, en la serie colombiana "Siempre Bruja", que forma parte del catálogo de Netflix.

A sus 23 años, Fuentes no tiene una gran bolsa de experiencias de donde sacar los consejos, pero dice que sí sabe lo mal que hacen las relaciones que no funcionan. "Yo he sido tóxico", admitió y ha estado del otro lado también, pues ha sido "con el que han jugado".

Su nueva canción cuenta precisamente la historia de una pareja que "aunque en las redes sociales se muestra de lo más feliz, en realidad, cuando están solos viven un infierno", relató Fuentes.

Entre las razones, incluye la desconfianza, la inseguridad, los celos enfermizos y el exceso de drama.

Es una situación, añadió, que sabe que se puede empeorar en muchos casos con el aislamiento social impuesto para reducir los contagios del coronavirus.

"Por eso me pareció importante seguir con los planes de sacarla ahora", explicó, pues cree que una mala relación puede afectar el autoestima, los futuros romances y, en el peor de los casos, hasta deteriorarse en violencia física.

"Bipolar" formará parte de las seis canciones del disco de corta duración que el artista tiene previsto sacar este año y, "hasta ahora, los planes siguen en pie", indicó.

VOLANDO ALTO

Sus sueños musicales agarraron alto vuelo desde el 9 de marzo cuando entró a la lista de representados por la incubadora de artistas urbanos Neon 16, NEON16/Interscope Records talent, lanzada por el exitoso productor Tainy y el ejecutivo musical Lex Borrero.

"En el mundo hay mucho talento, pero muy pocos artistas. Incluso menos artistas que puedan ser creativos en la música y en el cine", expresó Borrero en el comunicado en el que anunció la firma de un contrato de exclusividad de Neon16 con Fuentes.

"Dylan es uno de esos pocos. Soy su admirador y sabía que teníamos que contratarlo desde que lo conocí", agregó el ejecutivo.

Antes de comenzar a trabajar con NEON 16, Fuentes ya tenía varios éxitos en colaboraciones como “Uber sex”, con el fallecido artista urbano colombiano Legarda.

También arrasó con “Ajena”, su trabajo con Myke Towers, que tiene más de 24 millones de visualizaciones en YouTube.

Además, está “Tu amiga”, una de las canciones del disco de Tainy “The Kids That Grew Up on Reggaeton: Neon Tapes” en la que también participan los puertorriqueños Lennox y J Quiles, además de Llane, quien fue el cantante original del grupo colombiano Piso 21.

EL LEGADO DE JOHNNY KI

El personaje que Fuentes hizo en “Siempre bruja” es un estudiante que sueña con ser artista urbano. En la serie, que ya tiene dos temporadas en Netflix, Johnny Ki le ha dado “una gran oportunidad”, reconoció el artista, que ha decidido poner en pausa la actuación.

“Nunca fue mi intención ser actor y aunque lo disfruto muchísimo este es el momento de enfocarme en la música”, afirmó el músico, quien se convirtió en una especie de lazarillo del mundo moderno del pirata encarnado por el español Óscar Casas, en la segunda temporada.

Justamente ese personaje le dio más fuerza para enfocarse en la meta de la música y atreverse a dar el salto internacional con NEON16, cuya sede está en Miami.

Mientras espera que se controle la pandemia, Fuentes asegura que no haber perdido de vista lo que quiere hacer y se compró un pianito para seguir componiendo.

"Esta no es la casa donde yo crecí y, aunque tengo un cuarto, no tenía acá nada mío. Poco a poco lo he ido adaptando a mí y estoy tranquilo", afirmó.

“Veo esto como una oportunidad para sanar lo que haga falta, comenzando por el planeta”, dijo.

Accede a contenido premium exclusivo, con fotos y vídeos, en el nuevo producto Entretenimiento América de Efe Servicios (https://bit.ly/EFEentretenimiento). En Twitter puedes seguirnos con el hashtag #EFEentretenimiento.