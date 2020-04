Adam Silver reconoce que hay demasiada incertidumbre para hablar de reanudar la temporada

Houston (EE.UU.), 17 abr (EFE).- El realismo volvió a ser el denominador común que este viernes aportó el comisionado de la NBA, Adam Silver, durante la conferencia telefónica que ofreció para analizar la actualidad sobre la situación que se vive en torno a la suspensión de la competición por causa del coronovirus.

Silver reiteró que su organización está comprometida, como la que más, en reanudar la temporada, pero que todavía no hay un calendario para un posible regreso o incluso una fecha límite para cancelar la temporada suspendida 2019-20 desde el pasado 11 de marzo.

Luego de la reunión de la junta de gobernadores de la NBA realizada por vídeo conferencia este viernes, Silver dijo a los periodistas que la liga aún no está en posición de tomar ninguna decisión porque todo es incertidumbre.

"Según los informes que recibimos de funcionarios de organismos de la salud pública no estamos en condiciones de tomar ninguna decisión", admitió Silver. "Y no está claro cuándo lo estaremos".

Silver describió varios factores que la NBA necesitaría asegurar antes de poder reanudar la temporada, que se suspendió después que el pívot francés Rudy Gobert, de los Jazz de Utah, se convirtiera en el primer jugador de la liga en dar positivo por el coronavirus.

Silver señaló que la NBA está observando si la cantidad de nuevos contagios disminuye y sigue la disponibilidad de pruebas a gran escala y el camino hacia una posible vacuna y antivirales.

La NBA también está prestando mucha atención a lo que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) establecen a nivel federal y cuáles son las diversas reglas estatales.

Además de eso, Silver destacó que los trabajadores de atención médica deben ser atendidos al máximo, con todos los recursos, antes que se hable de los jugadores o de los deportes como el baloncesto de la NBA.

"Hay muchos datos que deben combinarse para ayudar a tomar estas decisiones", valoró Silver. "Eso es parte de la incertidumbre. Ni siquiera estamos en el punto en que podemos decir sobre alto, lo que significa que queda un camino largo que recorrer".

Silver fue categórico cuando dijo que todavía había demasiada incertidumbre que impide decir con precisión cómo se puede avanzar en la vuelta a la competición.

"Agregaré que el principio subyacente sigue siendo la salud y el bienestar de los jugadores de la NBA y de todos los involucrados. Comenzamos con eso como algo primordial", subrayó Silver, quien también reiteró que todas las opciones permanecen sobre la mesa para reanudar la temporada, incluida la posible demora en el inicio de la próxima temporada.

También indicó que la NBA ha estado analizando todos los escenarios sobre cómo puede reanudar la competición, incluyendo tener equipos aislados y jugar sin aficionados.

"Estamos viendo todas esas cosas en este momento", admitió Silver. "Hemos escuchado todos, aunque sabemos que no son más que conceptos y no estamos comprometidos seriamente en ese tipo de entorno porque no puedo responder qué es exactamente lo que haríamos si no vemos claro la seguridad de la salud de los jugadores".

Silver reconoció también que era frustrante para él y todos los involucrados al no estar en posición de responder a la pregunta sobre cual va a ser el futuro de la competición de la NBA.

"Todavía hay una enorme incertidumbre sobre el virus. Ahora surgen muchas cosas que están cambiando rápidamente y podemos estar en una posición muy diferente dentro de algunas semanas", subrayó Silver, quien recordó que siempre dijo que no veía que en el mes de abril se pudiese tomar ninguna decisión.

"Ahora, inclusive debo aclarar que tampoco pienso que eso sea posible a partir del próximo 1 de mayo", argumentó Silver.

El comisionado también informó que la cantidad de jugadores de la NBA que dieron positivo al COVID-19 era "mayor que el informe inicial de siete", que no revelaron cuántos casos más confirmados hay por razones de privacidad, pero Silver subrayó que todos han cumplido con los protocolos actuales de quedarse en casa.

Mientras, los dueños de la NBA se mantienen firmes en el deseo de encontrar una manera de reanudar la temporada de manera segura, ya que Silver admitió que "las finanzas de los equipos y nuestros ingresos en esencia se han reducido a cero".

La reunión de la junta de gobernadores incluyó al Dr. David Ho, un experto en epidemias virales que estuvo a la vanguardia del tratamiento de la epidemia de VIH/SIDA, y el presidente ejecutivo de Disney, Bob Iger, como oradores invitados para hablar sobre el impacto del coronavirus desde sus perspectivas.

Ho, quien supervisó la atención de Magic Johnson desde que la exestrella de Los Angeles Lakers anunció que era VIH positivo, dijo a los gobernadores de la liga que aún queda mucho por aprender sobre el COVID-19, de ahí que la NBA quiera datos antes de decidir su futuro y Silver esté cargado de incertidumbre.