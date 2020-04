Emmanuel Lubezki reclama a Instagram que proteja a fotógrafos y artistas

Los Ángeles, 20 abr (EFE News).- El director de fotografía mexicano Emmanuel "El Chivo" Lubezki, ganador de tres Óscar, reclamó a Instagram que proteja a artistas y fotógrafos tras una reciente sentencia que permite a los medios integrar en sus piezas las imágenes de esta red sin el consentimiento explícito de sus autores.

La controversia parte del caso que enfrentó a la fotógrafa Stephanie Sinclair con la web Mashable.

Este portal publicó en marzo de 2016 un artículo sobre diez mujeres fotoperiodistas e incluyó a Sinclair en su listado.

Mashable contactó con Sinclair para pagarle a cambio de usar una de sus imágenes, pero no pudo llegar a un acuerdo con la fotógrafa.

Entonces, el portal recurrió al perfil oficial de Sinclair en Instagram para integrar en su pieza la imagen recurriendo a la opción "embed" de las redes sociales.

Sinclair denunció a Mashable y a Ziff Davis, la empresa dueña de esta web, por una presunta infracción de derechos de autor, pero la semana pasada un juzgado de Nueva York dio la razón a los demandados al entender que la fotoperiodista había dado su consentimiento de forma implícita al aceptar los términos de uso de Instagram, que permiten el "embed" de imágenes alojadas como "públicas" en esta red.

Esta polémica llevó a Lubezki a asegurar en su perfil de Instagram que ha cambiado las opciones de su cuenta para que esta sea a partir de ahora "privada" y así no admita el "embed" amparado por la sentencia.

El mexicano se hizo eco también de la petición de organizaciones como la Asociación Nacional de Fotógrafos de Prensa de Estados Unidos (NPPA) y Fotógrafos Profesionales de Estados Unidos (PPA) para que Instagram incluya nuevas opciones en su red que permitan a fotógrafos y artistas proteger su trabajo del "embed" sin su consentimiento.

Lubezki se convirtió en 2016 en la primera persona en ganar tres Óscar consecutivos a la mejor fotografía.

Lo hizo por las cintas "Gravity" (2013), de su compatriota Alfonso Cuarón, y "Birdman" (2014) y "The Revenant" (2015), ambas del también mexicano Alejandro González Iñárritu.

Además de sus tres victorias en los Óscar, Lubezki ha sido candidato en otras cinco ocasiones más en los premios de la Academia de Hollywood por su labor en "A Little Princess" (1995), "Sleepy Hollow" (1999), "The New World" (2005), "Children of Men" (2006) y "The Tree of Life" (2011).

Accede a contenido premium exclusivo, con fotos y videos, en el nuevo producto Entretenimiento América de Efe Servicios (https://bit.ly/EFEentretenimiento). En Twitter puedes seguirnos con el hashtag #EFEentretenimiento.