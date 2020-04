México alarga medidas hasta 30 de mayo al entrar en fase masiva de contagios

México, 21 abr (EFE).- El Gobierno de México declaró oficialmente este martes el inicio de la fase masiva de contagios de COVID-19, al rozar los 9.000 enfermos y superar los 700 fallecidos, por lo que formalizará la extensión del distanciamiento social hasta el 30 de mayo sin aplicar medidas más drásticas.

"Hoy queremos dar por iniciada la fase 3 de la epidemia de COVID, recordando que estamos en una fase de ascenso rápido donde se acumulan un gran número de contagios y hospitalizaciones", explicó en conferencia de prensa el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien comanda la lucha contra el coronavirus SARS-CoV-2.

La semana pasada las autoridades ya adelantaron que las medidas de distanciamiento social decretadas hasta el 30 de abril se alargarían hasta el 30 de mayo, una decisión que las autoridades sanitarias oficializarán este mismo martes.

Desde principios de abril, las actividades económicas consideradas no esenciales están paralizadas en México, mientras que el Gobierno exhorta a la población a quedarse en casa, si bien la cuarentena no es obligatoria para no afectar a los más de 50 millones de pobres del país.

"Esto lo que permite es que los contagios se reduzcan sustancialmente y el momento donde más importante es que se reduzcan es precisamente ahora cuando estamos en un momento de gran aumento diario en número de casos, contagios y hospitalizaciones", expresó el subsecretario.

Las autoridades sanitarias de México se refieren a fase epidemiológica 3 como aquel punto en el que la epidemia está expandida por todo el territorio y aumentan de forma exponencial las hospitalizaciones, pero ello no está relacionado con unas medidas de mitigación más estrictas que las que ha habido hasta el momento.

Además, el Gobierno mexicano no aplica pruebas masivas a la población y calcula, mediante un modelo de estimaciones llamado centinela, que la cantidad de enfermos en el país podría ser ocho veces mayor a la registrada.

López-Gatell, quien prevé el pico de la pandemia entre el 8 y 10 de mayo, aseguró que "vendrán momentos difíciles" pero defendió que "se han hecho arreglos para expandir la capacidad de atención hospitalaria".

"Si no se hubieran hecho las medidas correspondientes y no hubiese existido la disciplina, el compromiso, la solidaridad y conciencia del pueblo mexicano, hubiéramos tenido un escenario verdaderamente devastador", aseguró.

LEVANTAMIENTO GRADUAL EN JUNIO

El subsecretario pronosticó que, de cumplirse con las medidas de distanciamiento social, la pandemia entrará en "una fase de declive" en junio, lo que permitirá un retorno gradual a la normalidad, como el regreso a clases, previsto para el 1 de junio.

"Si levantamos las medidas el 1 de junio de forma ordenada y escalonada, que se dispondrá por parte de la autoridad sanitaria, empezaremos a tener un punto de balance donde se libere la actividad social, la economía y se ayude a recuperar la vida pública", expresó.

López-Gatell advirtió que durante esas fechas "seguiremos teniendo casos pero ya en una tendencia decreciente", ya que lo que buscan las medidas de distanciamiento social es mitigar la enfermedad y no eliminarla por completo, algo que requeriría "congelar" el país hasta 2022.

Aunque la enfermedad se ha expandido por todo el territorio, el funcionario puntualizó que se concentra en las zonas urbanas, por lo que abrió la puerta a iniciar el levantamiento gradual de las medidas el 17 de mayo en aquellas poblaciones rurales que hayan controlado la transmisión del virus.

En ese sentido exhortó a las autoridades de los 32 estados del país a cumplir estrictamente las medidas decretadas por el Gobierno federal, más allá de "las medidas accesorias" establecidas por algunas regiones como Jalisco y Michoacán, que han instaurado cuarentenas obligatorias.

MALESTAR ENTRE EL PERSONAL MÉDICO

Mientras el Gobierno repite una y otra vez que está preparado para hacer frente a la pandemia, con un convenio con los hospitales privados que añadirá 3.000 camas más a la capacidad hospitalaria, las protestas de personal médico se suceden en diferentes hospitales del país.

Personal médico y de enfermería del hospital público Tacuba del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de la Ciudad de México exigieron este martes en una nueva protesta del sector que las autoridades les provean de material para protegerse del virus.

Además de exponer la falta de equipo desde que inició la pandemia, denunciaron que dos médicos y una enfermera del centro han fallecido tras contraer la enfermedad.

Otro de los problemas que afronta el personal médico mexicano estos días son los ataques verbales y agresiones físicas que sufren en sus puestos de trabajo y en la calle por parte de gente que los acusa de expandir la enfermedad.

"Duele hablar de esto, duele hablar de lo que le pasa a tu gente duele hablar de los trabajadores de la salud, que también somos personas, que también tenemos familias", expresó el lunes en una conferencia de prensa Fabiana Maribel Zepeda, jefa de Enfermería del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), con la voz quebrada tras relatar episodios de acoso a sus compañeros.