Jencarlos Canela dice que segunda temporada de su serie en Netflix esta lista

Miami, 24 abr (EFE News).- El artista estadounidense Jencarlos Canela reveló a Efe que ya está grabada la segunda temporada de "The Expanding Universe of Ashley Garcia", la serie de Netflix en la que interpreta a Víctor, y que cuenta la historia de una adolescente latina genio, que vive con su tío mientras trabaja en un laboratorio de robótica.

"Estuvimos varios días entre las diez más vistas de Netflix en Estados Unidos y hasta nos invitaron para a hacer un 'crossover' pero en el momento en íbamos a comenzar a grabar estalló la pandemia”, indicó Canela, quien pasa la cuarentena en la ciudad californiana de Los Ángeles, junto a su novia, su hermano Jason y su pareja.

El artista de padres cubanos, quien fue seleccionado por la cadena Telemundo para estrenar su primera sesión de conciertos desde casa para sus empleados, contó que el confinamiento le está afectando mucho, porque está separado de su familia.

"Confieso que cuando esto empezó no me lo tomé muy en serio. Por eso me quedé aquí, pero estoy desesperado por ver a mis niños. Si esto dura mucho no me voy a aguantar y me subiré a un avión", manifestó al referirse a Nickolas, el pequeño que tuvo durante su relación con Gaby Espino, y a Oriana la primogénita de la actriz venezolana, a quien Canela considera también su hija.

Sobre su presentación este viernes, Canela expresó que para él es un "retorno" a sus inicios, al recordar que comenzó "toda esta vida artística" desde la sala de sus padres donde les daba conciertos. En esta oportunidad será desde su casa "en una situación en la que es importante que la música sane a la gente" aseguró.

Con el futuro de su carrera como actor dependiendo de la forma en que las autoridades manejen las medidas de aislamiento social, Canela afirmó que seguirá con su música y aprovechará la sensación que le producen por ejemplo, canciones como "Relax", su último sencillo, el cual le ayuda a sentirse "mejor en esta situación".

También confía en que se pueda grabar la tercera temporada de "The Expanding Universe of Ashley Garcia", una serie que "describe a los jóvenes latinos como el futuro de este país".

