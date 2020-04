Los Eagles adquieren a Goodwin en intercambio con los 49ers

Contenido relacionado

El nuevo pateador de los Patriots dice que su tatuaje no es de grupos políticos

Foxborough (EE.UU.), 25 abr (EFE).- El pateador novato de los Patriots de Nueva Inglaterra, Justin Rohrwasser, dice que el tatuaje en su brazo izquierdo no pretende simbolizar las marcas de "The Three Percenters", un grupo de derecha que se formó en 2008.

Agregó que incluso tiene pensado cubrir el tatuaje.

Los Patriots seleccionaron a Rohrwasser el sábado con la selección general número 159 en la quinta ronda del draft de la NFL.

Sobre el tatuaje, Rohrwasserm de 23 años de edad, dijo durante una conferencia telefónica de presentación con los periodistas que "Me hice ese tatuaje cuando era adolescente y tengo mucha familia en el Ejército. Pensé que representaba un símbolo de apoyo militar en ese momento".

Agregó que el tatuaje "se ha convertido en algo que no quiero representar. Cuando lo recuerdo, debí haber investigado mucho antes de poner una marca o símbolo como ese en mi cuerpo, y no es algo que alguna vez quiera representar. Lo cubriré".

En su sitio web, el grupo Three Percenters dice que no se trata de una milicia antigubernamental, pero agregan que "nos defenderemos cuando sea necesario".

Rohrwasser, que fue el primer pateador seleccionado en el draft, en Marshall fue nombrado Jugador del Año de los Equipos Especiales de la Conferencia de EE.UU.

En 2019 convirtió 18 de 21 goles de campo desde una distancia de 53 yardas y anotó 35 de 36 puntos extra.